Pablo Hernández después del Celta Fortuna-Castellón: "Sin estar a nuestro máximo nivel hemos sacado siete puntos de nueve"

El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, se mostró satisfecho después de la victoria por 1-2 ante el Celta Fortuna en Balaídos, un resultado que permite a los albinegros alcanzar los siete puntos de nueve posibles en este inicio de campeonato. El técnico destacó especialmente el rendimiento de su equipo durante la primera hora de juego, aunque admitió que el conjunto 'orellut' sufrió en el tramo final ante el empuje del filial celeste.

Valoración del partido

Contento con los tres puntos. Hemos hecho una gran primera parte, en la que apenas hemos sufrido, hemos tenido el partido controlado y hemos creado ocasiones. El inicio de la segunda mitad ha sido parecido, pero es verdad que, después de marcar el 0-2 y tener una ocasión clara para hacer el 0-3, ellos han empezado a venirse arriba y también ha aparecido el cansancio. Sabíamos que, en el aspecto físico, son un equipo muy fuerte por los datos que teníamos de las dos jornadas de Liga que habían disputado. Han empezado a hacer cambios y sabíamos que, si no matábamos el partido, podían meterse. Son un equipo muy valiente y podía pasar lo que le ocurrió el otro día al Andorra o lo que nos ha pasado a nosotros, que hemos terminado sufriendo.

Sufrimiento en el tramo final

En definitiva, sabíamos que son valientes, que quieren jugar a un ritmo muy alto y que, si no les igualas en el aspecto físico, es complicado superarles. Hasta el minuto 60 hemos tenido el partido muy controlado y apenas habían llegado, pero a partir de ahí han empezado a volcarse y a ir hacia arriba. Eso nos ha hecho sufrir y el gol les ha metido en el partido. Sabíamos que no iba a ser fácil. Este equipo llevaba sin perder desde la fase regular de Primera Federación y eso ya indicaba el nivel que tiene.

Gran arranque del Castellón

En cuanto a puntuación, contentos por ese siete de nueve. Respecto a las sensaciones, tuvimos buenos momentos en el primer partido ante la Real; el otro día nos costó un poco más contra el Sabadell, pero hoy también hemos tenido buenos minutos. Es cierto que nos está costando mantener el nivel durante todo el partido, pero creo que es normal al principio. Tuvimos una pretemporada corta y estoy convencido de que tenemos un gran margen de mejora. Sin estar a nuestro máximo nivel hemos sacado siete puntos de nueve. Es una gran noticia».