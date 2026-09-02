CD Castellón | El Deportivo de la Coruña se lleva a una de las mayores promesas albinegras

El CD Castellón se desprende de una de las grandes promesas de su cantera. El club albinegro anunció este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con el Deportivo de la Coruña para el traspaso de Adrián Arapio, mediocentro valenciano de 18 años que durante los últimos cursos había quemado etapas a enorme velocidad dentro de la estructura 'orellut'.

No se trata de una salida cualquiera. Arapio llevaba tiempo señalado dentro de la entidad como uno de los proyectos con mayor potencial de la academia del Castellón. Tanto es así que hace poco más de un año, en agosto de 2025, este diario trazaba su perfil después de que debutara con el primer equipo en un amistoso de pretemporada ante el Albacete. Entonces tenía apenas 17 años. Víctor Ventura, director de la cantera albinegra, lo definía entonces como un auténtico ‘unicornio’, por la dificultad de encontrar futbolistas de sus características. «No hay jugadores como él en el fútbol profesional», explicaba.

Arapio, juvenil de segundo año, maneja la pelota durante el reciente amistoso con el Albacete. / CD Castellón

El Castellón había encontrado en Arapio un perfil poco habitual. Con casi 1,90 metros de altura, unas condiciones físicas llamativas y capacidad para interpretar el juego desde la base de la jugada, el futbolista estaba considerado un mediocentro posicional con facilidad para participar mucho con balón. «Tiene el físico, tiene la inteligencia y tiene el pie», resumía Ventura en aquel reportaje. El responsable de la cantera explicaba además que con el centrocampista todo parecía únicamente «cuestión de tiempo»: destacar en División de Honor, asentarse en el filial y acercarse progresivamente al fútbol profesional.

Un evolución muy veloz

Arapio llegó a la cantera del CD Castellón en el verano de 2023, todavía en categoría cadete, procedente del Alboraya UD. Antes había recorrido buena parte de su etapa formativa en el Valencia CF, al que se incorporó siendo muy pequeño después de iniciarse en el Caxton College. Durante su primer año como juvenil, Arapio se convirtió en uno de los futbolistas importantes del Juvenil A en División de Honor y llegó incluso a debutar con el filial que dirigía Pablo Hernández en Tercera Federación.

Su crecimiento tampoco pasó desapercibido para el primer equipo. Dentro de las dinámicas impulsadas por el Castellón para acercar a sus principales talentos de la academia al fútbol profesional, Arapio comenzó a ejercitarse junto a la primera plantilla y Johan Plat tuvo la oportunidad de seguir de cerca su evolución. El premio llegó en agosto de 2025, cuando debutó con el primer equipo en un encuentro amistoso de pretemporada frente al Albacete.

Durante el último curso volvió a acelerar los plazos. Pese a encontrarse todavía en su segundo año juvenil, disputó 22 encuentros con el filial en Segunda Federación, una categoría de una enorme exigencia física y competitiva para un jugador de su edad. Además, participó en otros diez compromisos con el Juvenil A.

El Deportivo apuesta por su potencial

Ahora ese crecimiento continuará lejos de Castellón. El Deportivo de la Coruña ha apostado por incorporar al joven centrocampista y ha alcanzado un acuerdo con la entidad albinegra para su traspaso. Además, según informan medios gallegos, Arapio pasará a formar parte de la plantilla del Depor Fabril, que actualmente milita en Primera Federación, tachando así una nueva categoría.