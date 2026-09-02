CD Castellón | Fran Castillo y su debut soñado como titular: "No se podía pedir más"

Fran Castillo fue uno de los grandes protagonistas del triunfo del CD Castellón ante el Celta Fortuna (1-2). El atacante, que disfrutó en Balaídos de su primera titularidad con la camiseta albinegra, respondió a la confianza de Pablo Hernández con un gol y una asistencia, contribuyendo de forma decisiva a que el conjunto orellut sumara tres puntos.

El futbolista reconoció que el equipo esperaba un encuentro complicado ante el filial celeste. «Sabíamos que iba a ser un partido complicado, así lo han demostrado, que nos lo han puesto difícil hasta el final, pero nosotros veníamos a ganar y a jugar nuestro partido. Al final, sufriendo, que también puede pasar, lo hemos conseguido», explicó.

Debut soñado

Su actuación individual tuvo un significado especial al llegar en su primera oportunidad como titular. «Para debutar como titular puede que sea el debut soñado: gol, asistencia y victoria. No se podía pedir más», señaló Castillo, que también puso en valor el trabajo realizado durante los últimos años para alcanzar esta oportunidad, ya que en la temporada 23/24 militaba en Tercera Federación. «Llevo trabajando mucho tiempo para poder tener estas oportunidades y demostrar que estoy donde estoy porque me lo merezco», añadió.

El triunfo también sirve para reforzar la confianza del vestuario después de un inicio de campeonato en el que el Castellón suma siete puntos de nueve posibles. «Ganar siempre da confianza y afrontar una semana desde una victoria siempre es mucho más fácil para el grupo», afirmó.

Ahora, el conjunto albinegro ya prepara su próximo compromiso ante el Albacete, un partido especial para Castillo por su pasado en el club manchego. «Iremos a ganar también», aseguró el extremo, que espera volver a ver puerta en un encuentro que tendrá un aliciente añadido para él: «Para mí es un partido especial porque jugué allí en el Albacete. Ojalá pueda meter otro gol, encima con nuestros aficionados, que se merecen una victoria en casa».