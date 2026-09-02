Así queda (a día de hoy) la plantilla del CD Castellón tras el cierre del mercado

El CD Castellón cambió cromos en la medular en el día final del mercado. El club albinegro traspasó a Marco Doué al Cádiz, por medio millón de euros, y consiguió la cesión del pivote colombiano Matías Orozco, procedente del Brighton.

Estos fueron los movimientos de la entidad castellonense en el día último de un mercado de verano que culmina con refuerzos en todas las líneas. Además, una vez cerrada la ventana, también se pueden incorporar jugadores sin equipo en caso de que haya fichas libres (dependerá de los dorsales del B, también, en el caso albinegro, si Orozco tiene dorsal del primer equipo) y de algún hipotético episodio de última hora con las salidas, como explicaremos más adelante.

Como fuere, el Castellón, que el domingo recibe al Albacete en el SkyFi Castalia (18.30 horas), ha sido protagonista en el mercado. El club trabajó con antelación y casi todos los refuerzos llegaron antes del mes de agosto. Para la portería, firmó al guardameta Amir Saipi, en el lateral llegó Juanjo Nieto y en el eje de la zaga, tras la lesión de larga duración de Brignani y la ejecución de la opción de compra por Sienra, fichó a Kostis y a Ceccherini.

Federicho Ceccherini, nuevo futbolista del CD Castellón. / CD Castellón

Por delante, en el centro del campo ha apostado por Vlak y Orozco, junto a los creativos Álvaro Martín y Fran Castillo, el mediapunta Antonio Gala y los extremos Rodrigo Rego, Iñigo Córdoba y Hamza Bellari. En la punta, sumó a David Nzanza.

La plantilla

Así las cosas, y a falta de determinar los dorsales de las últimas incorporaciones, la plantilla del Castellón a día de hoy la forman los porteros Matthys, Saipi y Sergi Torner; los laterales Juanjo Nieto, Mellot, Lucas Alcázar y Tincho; los centrales Alberto, Sienra, Kostis y Ceccherini (Brignani sin ficha); los centrocampistas Diego Barri, Vlak, Matías Orozco y Álvaro Martín; los mediapuntas Suero, Fran Castillo y Antonio Gala, los extremos Bellari, Rodrigo Rego, Raúl Sánchez, Pablo Santiago e Iñigo Córdoba, y los atacantes Camara, Jakobsen, Álvaro García y David Nzanza.

El caso de Suero

Algunas continuidades, eso sí, se mantuvieron en el aire. A Vigo viajó el mediapunta Israel Suero, pero no disputó ningún minuto contra el Celta Fortuna. A largo del día de ayer se le vinculó con diferentes salidas. Una de ellas, rumbo a Israel. Como en la Liga de ese país el mercado termina entrado septiembre, la salida de Suero podría producirse próximamente, pero el martes se cerró sin su salida.

Tampoco se marcharon ayer del Castellón dos nombres que en los últimos días estuvieron en las quinielas: el carrilero Tincho y el delantero Álvaro García.

Por lo pronto, el Castellón incorporó ayer al mediocentro Matías Orozco. El joven futbolista colombiano de 18 años llega al SkyFi Castalia cedido por el Brighton de la Premier League inglesa. Nada más aterrizar, el jugador se desplazó hasta la ciudad deportiva la Coma, donde pasó la revisión médica y se ejercitó en solitario.

Una promesa colombiana

Orozco acababa de firmar un contrato de cinco temporadas con el Brighton, que ha pagado por él casi cinco millones de euros. El futbolista nació en Barranquilla en diciembre de 2007. A pesar de su corta edad, ya ha sido internacional sub-21 con Colombia. Jugaba en el Deportivo Cali, principalmente como pivote, justo la posición prioritaria para el Castellón. Está considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano.

Matías Orozco, del Brighton al Castellón. / Brighton & Hove Albion

La llegada de Matías Orozco se produjo horas después de la salida de Marco Doué, traspasado al Cádiz por medio millón de euros.

El Brighton de Tony Bloom es uno de los clubs pioneros en el empleo del big data en el fútbol profesional. Asido a esta herramienta, ha crecido en los últimos años, protagonizando grandes traspasos. La relación con el Castellón con el Brighton no es nueva. Esta misma temporada, el club inglés ha cedido al orellut al portugués Rodrigo Rego. También tienen pasado en el Brighton el nuevo asistente de Pablo Hernández, Simon Rusk, y el actual entrenador albinegro de porteros, Jack Stern.

La operación Doué

No menos fructífera que la relación con el Brighton fue la operación Doué. El Castellón lo traspasó por medio millón de euros, además de reservarse un porcentaje de una futura venta.

Doué, que terminaba contrato a final de temporada, llegó libre al Castellón el pasado verano, procedente de la Ponferradina, de Primera RFEF. En su primera campaña albinegra, el francés disputó 33 partidos oficiales, seis de ellos como titular, en un total de 865 minutos.

Aunque nunca logró asentarse en el once titular, eclipsado principalmente por la dupla formada por Diego Barri y Beñat Gerenabarrena, Doué destacó por su despliegue y su capacidad de llegada. Anotó tres goles, algunos tan importantes como el de la victoria en Riazor o el que culminó la agónica remontada contra el Málaga.

Esta temporada, Doué había tenido minutos en los dos primeros partidos de Liga, saliendo desde el banquillo. Viajó a Vigo en la antesala de la tercera jornada, pero se quedó fuera de la convocatoria a última hora. Ayer se concretó su particular operación de salida.