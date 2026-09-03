El Castellón saca a la venta las entradas visitantes para Montilivi: Consulta precios y horarios del viaje organizado

El CD Castellón ya ha puesto a la venta las entradas para el encuentro ante el Girona FC, que se disputará el próximo sábado 12 de septiembre, a las 18.30 horas, en Montilivi. Los aficionados albinegros que quieran acompañar al equipo podrán adquirir localidades visitantes por un precio único de 20 euros. La venta se realiza exclusivamente de forma online a través del Área de Abonado y está reservada, en una primera fase, para los abonados del CD Castellón y los poseedores del Carnet Albinegre 2025/26.

El plazo permanecerá abierto hasta el próximo martes 8 de septiembre a las 14.00 horas o hasta agotar existencias. En caso de que queden entradas disponibles, el club pondrá a la venta las localidades sobrantes para acompañantes de abonados que realicen el desplazamiento. Esa venta se realizará el mismo martes, de 16.00 a 18.30 horas en las taquillas del SkyFi Castalia.

Autobús por 35 euros

El Castellón también ha organizado autobuses para facilitar el desplazamiento de su afición hasta Girona. El precio del viaje es de 35 euros y la salida está programada para las 7.00 horas del sábado 12 desde el estadio SkyFi Castalia, con destino a Montilivi. El regreso desde Girona tendrá lugar a las 21.00 horas, una vez finalizado el encuentro.

Tal y cómo ha informado el club, en el Área de Abonado aparecerán dos opciones diferentes. La primera permitirá adquirir únicamente el autobús por 35 euros, destinada a aquellos aficionados que ya dispongan de una entrada obtenida a través de Aficiones Unidas. Si el comprador no dispone de dicha localidad, el club cancelará la reserva del autobús y devolverá el importe. La segunda alternativa será adquirir la entrada por 20 euros, con la posibilidad de añadir posteriormente el desplazamiento en autobús por otros 35 euros. También se podrá comprar únicamente la localidad para el partido.

Imagen compartida por el club de lo que aparece en el área de abonados / CD Castellón

Entradas nominales

El Castellón recuerda que las entradas son nominales por normativa de LaLiga, por lo que se comprobará la identidad de los aficionados en el acceso a Montilivi. El club recomienda portar la documentación correspondiente y advierte de que no se admitirán cambios de nombre ni devoluciones. Las localidades serán enviadas por correo electrónico, aunque no necesariamente de manera inmediata después de realizar la compra.