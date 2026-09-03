Conexión Orellut: El Castellón quiere confirmar las "buenas sensaciones" ante el Albacete y estrenar el casillero de triunfos en Castalia

En Conexión Orellut repasamos cómo ha quedado la plantilla albinegra tras el cierre del mercado de fichajes y analizamos la visita del Albacete Balompié a Castalia este próximo domingo.

Además, ponemos el foco en el Castellón B, que arranca la competición en Gaetà Huguet ante el Intercity.

Con José Luis Gual, Luis Pastor, Dragan Punisic y Pablo Casado.

Playlist de Megaphone

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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