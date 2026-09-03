LaLiga vuelve a castigar al Castellón: tres de los cuatro primeros desplazamientos entre semana

Con las modificaciones introducidas por Javier Tebas en la distribución de los horarios hace ya varias temporadas, la mayoría de los equipos están destinados a disputar más de un encuentro en viernes o lunes a lo largo del campeonato. Sin embargo, como ocurre casi siempre, hay clubes y aficiones que terminan pagando mucho más que otros. Uno de los ejemplos más claros es el del CD Castellón, que ya vivió el año pasado lo que supone estar más de un mes y medio sin disputar un encuentro como local en sábado o domingo.

No obstante, el cambio de temporada no ha servido para revertir la situación. En la mañana de este jueves se han conocido los horarios correspondientes a la séptima jornada, en la que el Castellón visitará el Municipal de Butarque para medirse al Leganés. Un desplazamiento especialmente atractivo por la facilidad de conexión con Madrid y por tratarse de uno de los viajes más cómodos del curso, pero al que LaLiga ha vuelto a poner un importante impedimento para la afición 'orellut': el horario elegido para el encuentro.

Un nuevo lunes

Tal y como ha publicado la competición, el conjunto albinegro visitará el feudo del sur de Madrid el próximo lunes 28 de septiembre a las 20.30 horas. Un horario idéntico al de la temporada pasada, cuando el Castellón consiguió precisamente en Butarque la segunda victoria de la 'era Pablo Hernández' gracias a un solitario gol de Brian Cipenga.

El precedente invita al optimismo en lo deportivo, aunque mucho menos en lo relativo al desplazamiento de aficionados. Jugar un lunes por la noche obligará a muchos seguidores a renunciar al viaje o a realizar un esfuerzo extra para poder estar junto al equipo, más aún teniendo en cuenta que el encuentro finalizará pasadas las 22.30 horas.

Esta jornada se une además a la primera y la tercera del campeonato, en las que el Castellón ya ha sido castigado con desplazamientos entre semana. El conjunto albinegro estrenó la temporada 2026/27 con el encuentro en el que venció a la Real Sociedad el viernes 14 de agosto a las 20.30 horas y también cerró la jornada 3 con la victoria del pasado lunes, a las 21.30 horas, ante el Celta Fortuna en Balaídos.

Por tanto, el Castellón cerrará las primeras siete jornadas del campeonato con cuatro encuentros lejos de Castalia, de los cuales dos se habrán disputado en lunes y otro en viernes. Es decir, únicamente uno de sus cuatro primeros desplazamientos ligueros habrá caído en fin de semana, una circunstancia que vuelve a penalizar a una afición albinegra que ha demostrado durante las últimas temporadas su capacidad para movilizarse por toda España.