Alberto González, un técnico maldito para el CD Castellón: Descubre las estadísticas frente al técnico del Albacete

Alberto González, técnico del Albacete Balompié y próximo rival del CD Castellón, no ha tenido un camino sencillo en los banquillos. Su trayectoria comenzó en el fútbol amateur y fue creciendo paso a paso hasta alcanzar el fútbol profesional. Durante todas esas etapas se ha enfrentado a numerosos rivales, pero el cuadro albinegro es el equipo contra el que más encuentros ha disputado sin perder: concretamente, seis.

Los dos primeros enfrentamientos llegaron cuando dirigía al Linares Deportivo en Primera Federación, durante la temporada 2021/22, justo después del descenso del Castellón desde Segunda División. El encuentro de ida concluyó con empate a uno, con gol de Mario Barco para los albinegros, mientras que en la vuelta el Linares se impuso por 3-0 al conjunto dirigido por Sergi Escobar.

Dos polémicas en Castalia

El resto de enfrentamientos han llegado desde el banquillo del Albacete Balompié, donde Alberto González ha vivido varios duelos marcados por la polémica. El primero se saldó con un empate sin goles en un encuentro en el que el Castellón de Schreuder no logró generar el peligro suficiente.

Eso sí, en la vuelta todo cambió. El Castellón de Johan Plat llegaba a Castalia después de cinco partidos sin ganar y con la necesidad de reencontrarse con la victoria. Sin embargo, el colegiado del encuentro protagonizó dos decisiones muy controvertidas. En una de ellas anuló un tanto de Markanich por un supuesto fuera de juego milimétrico y, en otra, pese a ser llamado por el VAR para revisar la acción, no señaló un clamoroso doble penalti sobre el propio delantero, primero por un agarrón y posteriormente por una mano.

La tercera vez que Alberto González pisó el SkyFi Castalia volvió a encontrarse con una acción arbitral favorable. El Alba consiguió llevarse el encuentro por la mínima en un partido marcado por dos decisiones clave. La primera volvió a tener relación con un posible doble penalti en un saque de esquina, por un agarrón sobre Lucas Alcázar y un posterior toque con el brazo de Jon García cuando intentaba despejar.

La otra acción polémica fue la segunda tarjeta amarilla mostrada a Ronaldo Pompeu al inicio de la segunda mitad, que dejó al Castellón en inferioridad numérica.

El último compromiso entre ambos, disputado en el Carlos Belmonte, terminó en tablas (1-1) en un encuentro sin demasiadas acciones controvertidas, aunque el Castellón volvió a acabar con diez jugadores por la expulsión de Gerenabarrena en el tiempo de descuento.

Ahora, Alberto González regresará al SkyFi Castalia con la intención de engrosar sus estadísticas y mantener su condición de invicto frente al CD Castellón.