La mirada de Diego Barri: el Albacete, la evolución del Castellón, Matías Orozco, Suero, el césped de Castalia...

El CD Castellón recibe al Albacete Balompié en el SkyFi Castalia (domingo, 18.30 horas). Diego Barri, uno de los baluartes de los orelluts, ha comparecido hoy en sala de prensa. Como suele, ha repartido juego en numerosos temas.

Siete de nueve en el inicio de temporada

"Somos conscientes de que el inicio de temporada está siendo mucho mejor que el año pasado. Es una noticia positiva. Los puntos que nos dejamos a principio del año pasado quizá fueron los que nos faltaron para poder pelear por el ascenso directo. Es importante haber mantenido una base de jugadores que conocemos y sabemos lo que quiere el míster, e ir introduciendo ahora a los jugadores nuevos. Además del buen inicio, a ver si podemos coger una buena racha como la del año pasado, que es lo que nos hizo situarnos en la zona alta".

Segundo año y segundo capitán

"Es una responsabilidad que hay que tomar como tal. Es importante que los veteranos y los capitanes intentemos mostrar con el ejemplo a los jóvenes cómo comportarnos en el día a día. Ayudar a los jóvenes para que puedan rendir y saquen su mejor versión es uno de mis objetivos. En lo deportivo, quiero mantener el nivel del año pasado y dar un paso más, que estoy convencido de que lo puedo dar".

Nuevos compañeros en la media

"Estoy muy cómodo con Álvaro Martín jugando estas semanas. Tenemos varios perfiles muy buenos en la plantilla: Jari (Vlak), Matías (Orozco), por lo poco que le he visto... Es un perfil que no teníamos y que nos va a venir muy bien".

"La Segunda es muy larga y habrá momentos para todos. Yo voy a intentar ayudar a quien tenga al lado en todo momento. En los primeros partidos quizá nos costó un poco más, pero en Vigo se vio una mejora. Es un proceso, la adaptación a nuestro estilo no es fácil y todos hemos pasado por ella. Hay que ayudar a que puedan rendir cuanto antes. Los tres son muy buenos".

La afición y Castalia

"Tenemos muchas ganas de cambiar esas sensaciones un poco negativas del último partido en casa. No estuvimos finos, o al nivel al que la gente está acostumbrada a vernos. Tenemos ganas de darles un buen partido y una victoria en casa".

El Albacete, próximo rival

"Todo el respeto del mundo. Ya el año pasado las cosas fueron muy difíciles, mantienen entrenador y estilo y nos costó bastante; no logramos ganarles. A día de hoy la clasificación es anecdótica, han merecido más. También están en ese proceso de crecimiento y va a ser un rival muy complicado. Tenemos que estar al cien por cien. Cuando lo estamos, es difícil llevarse puntos de SkyFi Castalia".

Barri, durante el calentamiento del Castellón-Sabadell. / Toni Losas / MED

Sensaciones hasta ahora

"Veo un crecimiento del equipo en estas jornadas. Tenemos un sistema particular y jugadores nuevos, y es difícil de coger. Hay que tener paciencia. Hemos traído gente de mucho potencial, pero no es fácil adaptarse. La última jornada fue bastante mejor que las otras dos y espero que esta dinámica siga así".

Claves contra el Albacete

"Tenemos que estar muy concentrados porque son muy buenos en las transiciones. El año pasado ya nos supieron hacer daño. Tenemos que estar finos con balón y, cuando haya pérdidas, no dejarles correr porque son muy peligrosos".

"Seguramente nos vienen mejor los partidos más abiertos, como el otro día, más de tú a tú, pero tenemos que saber enfrentarnos a todos los estilos. Trabajamos durante la semana para poder afrontar cualquier situación".

Cambios de dibujo

"Poder manejar varios registros es algo positivo. Hemos ido variando. No te puedo decir cómo vamos a hacerlo el domingo. Muchas veces iniciamos con un sistema y cambiamos luego. Sabemos que lo importante no es el sistema, sino la idea: los mecanismos de salida, la presión tras pérdida siempre fuerte, ir a apretar arriba... Da igual con tres o con cuatro atrás, la idea general sigue siendo la misma".

Gere, en Primera

"Siento mucho orgullo de ver lo que está haciendo. Se lo ha ganado y se merecía la oportunidad. Aquí ya dije el año pasado que era un jugador de Primera. No me sorprende para nada. Se merecía la oportunidad y lo está haciendo genial.mMe gustaría también, de cara a la afición, que nos centrásemos en los que estamos aquí. Gere, Cala y Cipenga ya no están en el Castellón. Nos tenemos que centrar y animar a los que estén aquí, que son los que tienen que darnos las alegrías".

El cierre del mercado

"Hay siempre algo de tristeza con las salidas. Había un grupo muy bueno, con mucha calidad humana. Son pérdidas humanas importantes y difíciles de sustituir. Es la parte mala del fútbol: tener que decir adiós a jugadores de los que te haces amigos. Ha habido muchos cambios y la labor de los que nos quedamos es mantener esa unidad y crear esa familia que se necesita para que la temporada vaya bien. Los vínculos humanos son muy importantes. Todos los nuevos tienen predisposición para adaptarse".

"Solo le he visto dos entrenamientos. Lo poco que le he visto me ha servido para saber que os va a gustar. Tiene muy buena pinta. Es trabajador, tiene mucho recorrido y buen pie. Es muy completo y nos puede dar un salto grande de calidad y ayudar mucho".

Israel Suero

"Poco te puedo decir. Esos temas de vestuario intentamos no tocarlos. No sé mucho. Está con nosotros, contamos con él y ha sido muy importante para nosotros. No sé al final cómo acabará. Si se queda, estaremos encantados de que esté aquí".

El césped del SkyFi Castalia

"No lo he visto. No entrenamos aquí hasta mañana. El último partido es verdad que no estuvo del todo bien y no nos favoreció, como sabemos. Confío en el trabajo para recuperarlo. La temporada pasada estuvo siempre perfecto y confío en que este fin de semana notemos una mejoría que nos ayudará".