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El nuevo filial del CD Castellón ya tiene rivales y fecha para empezar a competir

El segundo filial albinegro queda encuadrado en el Grupo II de Tercera FFCV

Junto a otros seis equipos dependientes y un exigente elenco provincial

La espera de un calendario que arrancará el 20 de septiembre

Albinegros en los aledaños del SkyFi Castalia

Albinegros en los aledaños del SkyFi Castalia / Toni Losas / MED

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Juanfran Roca

Castellón

El nuevo CD Castellón C ya ha definido el escenario en el que competirá la próxima temporada. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana anunció este viernes la composición oficial de los grupos para la Tercera FFCV, confirmando que el segundo filial albinegro militará en el Grupo II. Con la estructura de la liga ya definida, el cuerpo técnico y los futbolistas conocen la identidad de los 15 rivales a los que se medirán en una campaña que arrancará el próximo 20 de septiembre, quedando únicamente pendiente la publicación del calendario oficial de emparejamientos por jornada.

Duelo de filiales en la categoría

El camino hacia el ascenso estará marcado por una alta competitividad y, especialmente, por la presencia de proyectos deportivos con la misma filosofía formativa. Los albinegros coincidirán con otros seis filiales de la provincia, destacando los equipos B del Odisea FC, CF San Pedro, Eture FC y CD Ribesalbes, además del filial C del CD Almazora. Estos enfrentamientos directos entre estructuras de fútbol base aportarán un ritmo intenso y dinámico a la competición regular.

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Citas clave frente a históricos locales

El resto del grupo, hasta completar los 16 integrantes, lo componen clubes tradicionales del fútbol castellonense. El CD Castellón C tendrá que desplazarse para medir sus fuerzas ante escuadras de la capital y sus alrededores como el Joventut Almassora, San Lorenzo, Rafalafena, Drac Castellón, La Magdalena y Pampa Castellón FC. La exigencia territorial aumentará con las visitas al CD Borriol, La Vilavella, CF Moró y Atlético Tales, configurando una liga de enorme rivalidad de proximidad.

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