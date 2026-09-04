La pasión por el Castellón conquista Barcelona con una nueva peña: "El tuit tuvo mucha repercusión y ya somos unas ocho personas"

El albinegrismo no entiende de kilómetros ni de fronteras. La pasión por el CD Castellón hace tiempo que traspasó los límites de la provincia y ahora busca echar raíces también en Barcelona. Allí, el abonado albinegro David Tena ha puesto en marcha una iniciativa para reunir a todos aquellos seguidores del conjunto ‘orellut’ que viven en la ciudad condal y sus alrededores.

Albinegres Barna es el nombre elegido para acuñar a una idea todavía en sus primeros pasos, pero que ya ha comenzado a despertar interés entre aficionados del Castellón residentes en Cataluña.. Todo arrancó con una publicación de David Tena en redes sociales en la que lanzó el llamamiento para localizar a otros seguidores albinegros con los que compartir partidos, viajes y, sobre todo, sentimiento por el club.

«El objetivo principal es conocernos todos los que vivimos aquí en Barcelona y alrededores, encontrar un bar o un local social donde poder ver los partidos, organizar desplazamientos e ir a Castalia», explica Tena a Mediterráneo. Una necesidad especialmente compartida por aquellos seguidores que, pese a vivir lejos de Castellón, mantienen un fuerte vínculo con el equipo. «Algunos de los que vivimos aquí somos abonados y la idea es también poder organizar viajes», añade.

Una respuesta inmediata

La acogida del primer mensaje superó las expectativas iniciales. «El tuit tuvo mucha repercusión y ya somos unas ocho personas. La idea es que cuantos más seamos, mejor», señala el impulsor de una iniciativa que aspira a seguir creciendo durante las próximas semanas. Tras las primeras respuestas, el grupo ha dado un paso más para comenzar a organizarse. Además del correo electrónico habilitado para contactar con los interesados, ya se ha creado un grupo de WhatsApp que servirá como punto de encuentro para coordinar partidos, desplazamientos y futuras actividades.

Y prácticamente no habrá que esperar para ver los primeros frutos. Algunos de los integrantes de este incipiente grupo albinegro tienen previsto desplazarse a Girona para acompañar al Castellón en el próximo compromiso del equipo. «Ya nos estamos organizando. Hay gente que va a Girona y poco a poco queremos empezar a hacer piña, ser mucha gente y crear albinegrismo», destaca Tena.

El objetivo a medio plazo pasa por consolidar el grupo y encontrar un establecimiento en Barcelona que pueda convertirse en punto de reunión habitual durante los partidos del Castellón. Un pequeño Castalia lejos de Castalia en el que compartir victorias, derrotas y kilómetros durante toda la temporada. También se pretende coordinar desplazamientos tanto a los partidos como visitante como al propio SkyFi Castalia, especialmente entre quienes mantienen su abono pese a residir en Cataluña.

Los aficionados interesados en formar parte de Albinegres Barna pueden contactar con sus impulsores a través del correo albinegresbarna@gmail.com.