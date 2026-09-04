La pasión por el Castellón conquista Barcelona con una nueva peña: "El tuit tuvo mucha repercusión y ya somos unas ocho personas"
El ‘orellut’ David Tena impulsa una iniciativa para crear una peña del CD Castellón en la ciudad condal y reunir a los aficionados que viven lejos de Castalia
El albinegrismo no entiende de kilómetros ni de fronteras. La pasión por el CD Castellón hace tiempo que traspasó los límites de la provincia y ahora busca echar raíces también en Barcelona. Allí, el abonado albinegro David Tena ha puesto en marcha una iniciativa para reunir a todos aquellos seguidores del conjunto ‘orellut’ que viven en la ciudad condal y sus alrededores.
Albinegres Barna es el nombre elegido para acuñar a una idea todavía en sus primeros pasos, pero que ya ha comenzado a despertar interés entre aficionados del Castellón residentes en Cataluña.. Todo arrancó con una publicación de David Tena en redes sociales en la que lanzó el llamamiento para localizar a otros seguidores albinegros con los que compartir partidos, viajes y, sobre todo, sentimiento por el club.
«El objetivo principal es conocernos todos los que vivimos aquí en Barcelona y alrededores, encontrar un bar o un local social donde poder ver los partidos, organizar desplazamientos e ir a Castalia», explica Tena a Mediterráneo. Una necesidad especialmente compartida por aquellos seguidores que, pese a vivir lejos de Castellón, mantienen un fuerte vínculo con el equipo. «Algunos de los que vivimos aquí somos abonados y la idea es también poder organizar viajes», añade.
Una respuesta inmediata
La acogida del primer mensaje superó las expectativas iniciales. «El tuit tuvo mucha repercusión y ya somos unas ocho personas. La idea es que cuantos más seamos, mejor», señala el impulsor de una iniciativa que aspira a seguir creciendo durante las próximas semanas. Tras las primeras respuestas, el grupo ha dado un paso más para comenzar a organizarse. Además del correo electrónico habilitado para contactar con los interesados, ya se ha creado un grupo de WhatsApp que servirá como punto de encuentro para coordinar partidos, desplazamientos y futuras actividades.
Y prácticamente no habrá que esperar para ver los primeros frutos. Algunos de los integrantes de este incipiente grupo albinegro tienen previsto desplazarse a Girona para acompañar al Castellón en el próximo compromiso del equipo. «Ya nos estamos organizando. Hay gente que va a Girona y poco a poco queremos empezar a hacer piña, ser mucha gente y crear albinegrismo», destaca Tena.
El objetivo a medio plazo pasa por consolidar el grupo y encontrar un establecimiento en Barcelona que pueda convertirse en punto de reunión habitual durante los partidos del Castellón. Un pequeño Castalia lejos de Castalia en el que compartir victorias, derrotas y kilómetros durante toda la temporada. También se pretende coordinar desplazamientos tanto a los partidos como visitante como al propio SkyFi Castalia, especialmente entre quienes mantienen su abono pese a residir en Cataluña.
Los aficionados interesados en formar parte de Albinegres Barna pueden contactar con sus impulsores a través del correo albinegresbarna@gmail.com.
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