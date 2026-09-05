La crónica | El Castellón B inicia la temporada con una polémica derrota (1-2)

El Castellón B arrancó el encuentro con una versión ambiciosa, vertical y dominadora, asfixiando por completo la salida de un Intercity que fue incapaz de chutar a puerta en toda la primera mitad. Las ocasiones más claras del arranque nacieron de las botas de Nico Vizcaino, con un disparo cruzado muy ajustado al palo, y de otro remate directo al poste izquierdo de Jan Mackay por parte de Nico Font, acciones que avisaron de la enorme superioridad albinegra.

El merecido premio al juego llegó en el minuto 30, cuando el central Guillen Trilla anotó el 1-0 al rematar con potencia en el área pequeña tras un saque de esquina. Justo antes del descanso, el lateral polaco Michal Willmann rozó el segundo tanto con una gran acción individual, pero el guardameta rival evitó una renta mayor.

Giro radical del guion

Tras el paso por los vestuarios, el guion del choque cambió por completo y de forma totalmente inesperada para los aficionados locales. El técnico visitante realizó cuatro cambios clave antes de iniciar el segundo tiempo que otorgaron el control absoluto a los alicantinos, dejando al filial albinegro sin balón y casi perdido sobre el césped. La evidente mejoría táctica del Intercity se tradujo rápidamente en una dolorosa remontada en apenas cuatro minutos de juego mediante las jugadas de estrategia. Primero fue Javi Delgado quien empató el duelo tras cazar un balón en un córner (min. 66) y, poco después, Dani Vidal ejecutó una falta directa magistral (min. 71) que batió al portero y certificó el definitivo e inamovible 1-2.

Indignación con el árbitro

El tramo final del partido estuvo completamente marcado por la desesperación local ante las polémicas decisiones del colegiado. El árbitro acabó desquiciando por completo a los futbolistas castellonenses al no señalar dos presuntos penaltis clamorosos dentro del área rival durante los últimos diez minutos de juego, lo que encendió las protestas en la grada.

Pese a los intentos desesperados de reacción final por salvar al menos un punto en su feudo, el Intercity campó a sus anchas controlando los tiempos y se llevó el triunfo. De este modo, el Castellón B sufrió su primera derrota de la temporada tras una gran primera mitad, castigado con dureza por el balón parado y una actuación arbitral que será muy discutida durante la semana.