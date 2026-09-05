Entrevista a Bob Voulgaris: «No quiero que confundamos ambición con obligación»

El CD Castellón ha iniciado la quinta temporada de la era Voulgaris. Desde que el canadiense llegó al SkyFi Castalia, el club albinegro ha ido escalando peldaños en todas las áreas hasta encontrarse donde se encuentra ahora: sostenido en un proyecto sólido que no deja de crecer y mira a los ojos al objetivo soñado del retorno a la Primera División.

--¿Cómo valora el mercado de fichajes de este verano?

--En general, creo que estamos satisfechos. Nunca vas a terminar un mercado de fichajes con la sensación de que todo ha salido exactamente como estaba previsto, porque el mercado es dinámico y siempre hay oportunidades que se escapan o situaciones que cambian. Pero creo que hemos aumentado la competencia en varias posiciones y hemos incorporado jugadores que encajan tanto con el fútbol que queremos practicar como con la cultura que estamos intentando construir.

--¿Cuáles han sido los mayores retos de este mercado?

--Probablemente, el mayor reto ha sido intentar mejorar la plantilla dentro de los límites de nuestro coste de plantilla (el límite salarial que fija LaLiga).

Además, perdimos a Álex Calatrava, que creo que fue uno de los mejores jugadores de la categoría la temporada pasada. Por supuesto, poder generar alrededor de cinco millones de euros con su venta fue muy importante para el club y es algo que tenemos que valorar positivamente, pero desde el punto de vista deportivo sigues perdiendo a un jugador excepcional que es muy difícil de sustituir.

Así que el reto era encontrar el equilibrio adecuado: gestionar la parte económica de forma responsable, afrontar la pérdida de un jugador del nivel de Álex y, al mismo tiempo, intentar mejorar la plantilla en su conjunto.

Ramón Soria (mánager de reclutamiento) y Bob Voulgaris (presidente), en el SkyFi Castalia. / Toni Losas

--Cada temporada tiene sus propias características. Después de superar las expectativas la pasada campaña, ¿le preocupa que las expectativas puedan ser ahora demasiado altas?

--El año pasado probablemente sorprendimos a algunas personas. Este año nadie nos va a subestimar, y eso supone un reto diferente.

Lo que no quiero es que confundamos ambición con obligación. El hecho de que tuviéramos una buena temporada el año pasado no significa que automáticamente merezcamos terminar más arriba este año. La Segunda es una categoría extremadamente competitiva y tenemos que volver a ganarnos todo.

Internamente, nuestras expectativas siempre son altas, pero el foco está siempre en el proceso: intentar mejorar cada día, mantener la regularidad y ver hasta dónde nos lleva todo eso.

--El club ha vuelto a apostar por el mercado de Primera RFEF, que tan buenos resultados le ha dado en el pasado, pero también han llegado futbolistas con un perfil más alto, sobre el papel; pienso, por ejemplo, en Iñigo Córdoba o Juanjo Nieto. ¿Qué pueden aportar este tipo de jugadores al equipo? ¿Es un paso adelante?

--Creo que el club se está convirtiendo en un destino cada vez más atractivo para los jugadores y, naturalmente, eso nos abre más puertas a la hora de fichar.

Hemos tenido mucho éxito encontrando jugadores en Primera RFEF que considerábamos infravalorados o capaces de dar el salto, y ese seguirá siendo un mercado importante para nosotros. Pero ahora también estamos en una posición que nos permite atraer a jugadores con más experiencia y un perfil más alto. Futbolistas como Iñigo o Juanjo han jugado a un alto nivel y entienden las exigencias del fútbol profesional. Pueden aportarnos calidad, pero también madurez, competitividad y experiencia en momentos difíciles.

Así que sí, creo que tener la capacidad de fichar tanto a jugadores emergentes como a futbolistas más consolidados es otra señal de que el club está dando un paso adelante.

El presidente del CD Castellón, Bob Voulgaris, saluda a un trabajador en la Ciudad Deportiva Globeenergy. / GABRIEL UTIEL

--Uno de los jugadores más cotizados de la plantilla, Ousmane Camara, finalmente se ha quedado en Castellón. ¿Cuál es su valoración del jugador y de su evolución?

--Me resulta interesante que tantos clubs de Segunda estuvieran supuestamente interesados en Ousmane y estuvieran dispuestos a pagar entre dos y tres millones de euros por él, mientras que, al mismo tiempo, algunos de nuestros propios aficionados siguen pidiendo un killer arriba.

Creo que la posición de delantero es probablemente una de las más incomprendidas y menos valoradas del fútbol profesional. La gente se fija naturalmente en los goles, pero hay mucho más detrás de lo que hace que un equipo funcione.

Ousmane es uno de nuestros jugadores más importantes. Trabaja muchísimo, es generoso y siempre está dispuesto a trabajar por sus compañeros y por el club. Hace muchas cosas que pueden pasar fácilmente desapercibidas para el aficionado ocasional.

Además, nunca tuve intención de venderlo por las cantidades que se estaban manejando. Es un jugador al que el club valora muchísimo y sería extremadamente difícil sustituir todo lo que nos aporta. Como todos aquí, todavía puede mejorar, pero estoy convencido de que tiene la mentalidad y la ética de trabajo necesarias para seguir haciéndolo.

--¿Por qué fue imposible evitar la salida de Álex Calatrava? ¿Y qué pasó con Brian Cipenga?

--En el caso de Álex, realmente solo lo veo de forma positiva. Lo dio todo por el club y nos ayudó a quedarnos a uno o dos partidos de alcanzar LaLiga. Su sueño siempre fue jugar en Primera División y se ganó esa oportunidad.

El año pasado, cuando negociamos la cláusula de rescisión de Cala, posiblemente podría haber presionado para conseguir una cifra más alta, pero consideré que cinco millones de euros eran una cantidad justa. Lo había dado todo por el club y, si rendía a ese nivel y se ganaba la oportunidad de jugar en Primera, no quería que nosotros hiciéramos que esa oportunidad fuera innecesariamente difícil para él.

Estoy sinceramente muy contento por él. Es tremendamente gratificante ver a alguien trabajar tan duro por algo y después conseguirlo. No tengo más que el máximo respeto por Cala y estoy muy agradecido de que haya dejado al club el traspaso récord de su historia.

Con Brian, todavía no tengo del todo claro qué ocurrió, pero no es importante. Ya no forma parte del club y prefiero centrarme en los jugadores que creen en lo que estamos construyendo y que siguen aquí con nosotros.

--¿Qué impresión le está dejando el equipo en las primeras jornadas?

--Creo que ha habido señales muy positivas, pero también muchas áreas en las que todavía podemos mejorar.

En esta fase de la temporada intento no reaccionar en exceso a los resultados individuales. Tenemos jugadores nuevos, un staff nuevo y todavía estamos aprendiendo exactamente en qué puede convertirse esta versión del equipo.

Lo más importante para mí es que sigamos trabajando duro semana a semana. Creo que tenemos calidad, la mentalidad es buena y, si mantenemos la concentración, pueden pasar grandes cosas este año.

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Ya lo veremos. El tiempo dirá.