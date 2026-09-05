Las frases de Pablo Hernández antes del Castellón-Albacete: el final del mercado, el césped de Castalia e Israel Suero

El CD Castellón, que ha comenzado la Liga con siete de los primeros nueve puntos posibles, recibe este domingo al Albacete Balompié en el SkyFi Castalia. El entrenador albinegro, Pablo Hernández, ha comparecido este sábado en sala de prensa.

Estas han sido sus frases.

Cierre del mercado

"Feliz porque haya acabado ya. Nos ayuda a centrarnos en lo deportivo. Estoy contento con la plantilla, muy competitiva. Tenemos las posiciones dobladas, con gente de garantías, y eso es muy importante".

La salida de Marco Doué y la llegada de Matías Orozco

"Marco trasladó al club que tenía una propuesta importante. Creo que todos salimos beneficiados, club y jugador. Matías es un jugador muy joven, pero tiene experiencia al máximo nivel en la liga de Colombia y mucha proyección. De ahí la apuesta que ha hecho el Brighton y nosotros, viéndolo y teniendo esa opción, consideramos que es positiva para desarrollar al jugador y ayudarnos a nosotros".

"Estoy contento porque todas las posiciones están bien cubiertas. La plantilla es ligeramente más corta, algo conveniente para la gestión del vestuario. Esa ficha libre, de momento, no tenemos pensado cubrirla. El club está satisfecho con el mercado. De cara a enero también tenemos la recuperación de Fabri (Brignani); si sigue los plazos, ocupará otra ficha.

La situación de Israel Suero

"Isra es un jugador más. Es verdad que la semana pasada, antes del partido en Vigo, voy a ser sincero: era una opción para salir de inicio, en mi cabeza estaba que pudiera iniciar. El día antes, el jugador le trasladó al club que tenía una oferta económica muy importante. A partir de ahí, hablé con él, habló con el club, hablamos todos y consideramos que la mejor decisión era que no jugara y a partir de ahí veríamos, pero bueno, el mercado aquí en España está cerrado. Isra sabe lo que pienso de él y espero de él, de momento es un jugador más y con opciones de poder participar".

Jakobsen, todavía no

"Está mejor, ha ido avanzando, pero todavía no se encuentra al cien por cien para jugar mañana".

Estado del césped

"El campo está mejor. Hemos entrenado aquí (en el SkyFi Castalia), y ha mejorado mucho desde el otro partido. Hay que agradecer el trabajo del club y de los jardineros, que han trabajado duro. Obviamente, no está en las condiciones ideales, pero sí mucho mejor".

El Castellón ha entrenado este domingo en el SkyFi Castalia. / Manolo Nebot

El Albacete, próximo rival

"Estamos en el principio de la temporada, son solo tres partidos. Es difícil valorar a los equipos. Es muy fácil no mirar más allá de los resultados. En los inicios probablemente hay equipos que llevan menos puntos de los que han merecido y viceversa".

"Lo importante ahora son las sensaciones. Estoy muy contento con la buena versión que dio el equipo en muchos minutos, cerca de lo que queremos. Es verdad que al final (en Vigo) sufrimos más de la cuenta. El rival también hace cosas bien. El Celta exige mucho físicamente, tiene jugadores de mucha calidad y hay momentos de sufrir. Contento por la evolución".

"Espero un partido parecido (al del año pasado). Es el mismo entrenador, siguen muchos jugadores del año pasado y tienen una idea parecida. Es un equipo que castiga mucho los errores. Vamos a tener que estar muy concentrados. Van a estar defendiendo juntos, esperando que nos equivoquemos. Es uno de los mejores equipos a la hora de transitar".

"Habrá momentos también en los que van a ir a apretarnos y otros en los que tendrán que defender en bloque bajo por nuestra manera de jugar. Es un equipo que ha demostrado que sabe adaptarse, cambiar de sistema... Veremos qué nos plantean. Tenemos que tener cuidado con sus cosas buenas e intentar imponer nuestro juego".

Fran Castillo

"Es el clásico jugador que viene de abajo, que ha tocado todas las categorías. Al final, el Castellón ha apostado por él y creemos que lo podemos mejorar, por sus cualidades. Hizo un gran partido. Es un jugador de mucha calidad, al que le gusta llegar al área y ahí es determinante. Nos puede dar mucho".

El vestuario

"El año pasado veías que el vestuario era una familia y este año, con el paso de los días, lo ves: los nuevos se van adaptando, los que ya estaban ayudan a esa adaptación. Viendo el día a día, los conozco y no tengo ninguna duda de que este año va a ser igual.