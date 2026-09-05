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La previa: El CD Castellón B ante un exigente estreno de liga ante uno de los 'cocos': el Intercity

El filial de Juan Casajús debe hacerse fuerte en casa ante una muy dura temporada 2026/27

Una de las novedades será el lateral polaco Michal Willmann; la única baja, el lesionado Elisha

El lateral polaco Michal Willmann (en el centro) será la gran novedad en el once del CD Castellón B.

El lateral polaco Michal Willmann (en el centro) será la gran novedad en el once del CD Castellón B. / Juan Francisco Roca

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Juanfran Roca

Castellón

El CD Castellón B vuelve a la escena competitiva 111 días después de aquel fatídico último partido en Las Gaunas. Aquella derrota ante la SD Logroñés certificó un doloroso descenso a Tercera División que parecía hundir el proyecto del filial. Sin embargo, la gestión de la directiva obró el milagro al comprar la plaza del Tarazona, un movimiento estratégico que permite al equipo mantener su plaza en la exigente Segunda Federación. La pesadilla del descenso se borra así de golpe para dar paso a una segunda oportunidad de oro que el club no está dispuesto a desaprovechar.

El filial albinegro confía en un buen estreno liguero ante un rival veterano y aguerrido.

El filial albinegro confía en un buen estreno liguero ante un rival veterano y aguerrido. / Juan Francisco Roca

El estreno liguero estará marcado por una profunda metamorfosis con las instalaciones de Gaetà Huguet como escenario. El nuevo técnico, Juan Casajús, asume los mandos de un vestuario completamente revolucionado que presenta hasta 13 caras nuevas en un plantel caracterizado por su juventud y desparpajo. Para este primer asalto, programado a las 19:00 horas, el entrenador cuenta con la gran ventaja de tener a todos los jugadores disponibles, excepto el delantero Elisha, lesionado, pero con el lateral polaco Michal Willmann a las órdenes de Casajús, lo que le permitirá alinear su once de gala frente al experimentado bloque del Intercity CF.

El delantero Jaime Pérez y el mediapunta Óscar Albiol, en el entrenamiento de este viernes.

El delantero Jaime Pérez y el mediapunta Óscar Albiol, en el entrenamiento de este viernes. / Juan Francisco Roca

Blindar el feudo albinegro

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La consigna dentro del vestuario es clara y no admite discusiones: no dejar escapar puntos en casa. En una categoría tan dura y exigente a más no poder, el factor campo se presenta como la piedra angular para lograr la permanencia. Cada partido en Castellón debe ser un fortín inexpugnable, ya que cada punto será vida para este joven filial albinegro en su carrera por la supervivencia. El Intercity medirá de inmediato la madurez de un bloque que arranca la temporada con el contador a cero y el hambre de quien se sabe ante una oportunidad única.

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