El uno a uno del Castellón-Albacete | Vota al mejor
Victoria albinegra con goles de Camara y Suero (2-0)
Matthys
|7| Decisivo en alguna intervención con 0-0, tanto a campo abierto como en un mano a mano frente a Fran Gámez. Otra puerta a cero.
Mellot
|8| Partido completísimo. Contundente en las coberturas. También eligió bien en la salida, con las ideas claras.
Alberto
|7| Solo un error en la salida, que corrigió el portero. Una anécdota ante el resto. Es el pilar que sujeta al equipo.
Sienra
|7| Fue creciendo con el partido. Trabajó bien el flanco izquierdo de la defensa. Se está asentando en el once.
Juanjo Nieto
|7| Estiró el campo por el carril derecho. Pudo marcar en una llegada. Pareció que pidió el cambio con molestias.
Diego Barri
|7| Está aumentando su mapa de calor. Pisa más área y conduce más porque roba más alto. Pudo marcar con un tiro en una de esas llegadas.
Álvaro Martín
|7| Impreciso en exceso por momentos, mostró la personalidad para insistir y tuvo premio en la acción del 2-0. A partir de ahí, mucho mejor.
Pablo Santiago
|7| Lee muy bien las situaciones de juego. Buenos desmarques sin balón. Movimiento y toque decisivo en el 1-0.
Iñigo Córdoba
|7| Quizá no sea el mejor en nada, pero equilibra al equipo y elige bien. Juega fácil, que es lo más difícil. Dio el pase que originó el 1-0.
Fran Castillo
|7| Artisteo del bueno. Añade imaginación con pocos espacios. Maniobra preciosa en el 1-0. Muy cansado en el tramo final, fue cambiado.
Ousmane Camara
|8| Que sí, que no mete todas, pero toneladas de trabajo y, de paso, un gol y una asistencia.
También jugaron
Suero | 8 |. Aparición estelar. Aclamado por la grada, se movió con inteligencia en la mediapunta. Marcó un golazo y el poste evitó otro.
Rodrigo Rego | 7 |. Bien en banda. Anduvo correcto. Aportará durante la temporada.
Maty Orozco | 8 |. Todo perfecto. Cayó de pie en Castalia. Le corre el balón con facilidad. Robó, equilibró, distribuyó y pisó área. Se inventó una asistencia con un taconazo a Suero. Solo un rato, pero tiene pintaza.
Vlak | 6 |. Ayudó al final en la media.
Raúl Sánchez | 6 |. Salió a última hora por las molestias de Juanjo Nieto. Puedo marcar en una contra.
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