La crónica del Castellón-Albacete: Líderes y contentos (2-0)

Un gol de Camara, otro de Suero y otra portería a cero. El debut de Matías Orozco y una victoria albinegra. La tarde en el SkyFi Castalia fue generosa con los nuevos líderes de la Liga, los orelluts, que derrotaron con justicia al Albacete, 2-0, y coronaron con éxito un ilusionante inicio de temporada. De momento, son los primeros.

El CD Castellón saltó al campo sabiendo que una victoria lo propulsaba al liderato. Es lo típico que nunca sabes si es del todo bueno o malo. Quizá espoleado por ello, el equipo de Pablo Hernández empezó fuerte. Antes de cumplirse el primer minuto, Pablo Santiago picó un centrito goloso al segundo palo que voleó Iñigo Córdoba y desvió un defensa a la esquina, cuando se colaba. En dos minutos, los albinegros habían provocado dos córners. Por si había dudas, el dominio iba a ser local en el SkyFi Castalia.

La afición lo pasó en grande. / KMY ROS

Con esa intención, Pablo formó de inicio con el mismo once que ganó en Balaídos, con la tripleta Mellot-Alberto-Sienra en la base. La elección le permite dibujar un equipo elástico, sirve para ocupar todos los carriles y alturas, propicia la movilidad deseada y le facilita cambiar el sistema en un momento dado.

Así, el Castellón hizo muchas cosas bien. Enlazó secuencias de ataques con robos en campo contrario. Acogotó el Albacete, pero se quedó siempre en el casi, antes del descanso. Casi le salió la virguería final a Fran Castillo, casi supera el bloqueo un tiro de Barri, casi la caza de cabeza Pablo Santiago y, en la más clara, casi completa con éxito la maniobra Camara: en el minuto 27, pase de Barri, control exacto y tiro desviado.

Contra las cuerdas, el Albacete recurrió al oficio y halló un aliado en Germán Cid, el árbitro idóneo cuando quieres embarrar un partido fuera de casa (ya ocurrió en primavera con el Cádiz en Castalia). Entre interrupciones, el Castellón perdió el hilo y aumentó la frecuencia de decisiones y pases malos.

Lo avisó en la previa Barri y lo recordó Pablo en sala de prensa, por si acaso. El Albacete, como el año pasado, exigía una concentración especial y un máximo cuidado del balón, porque sabe robar y transitar con el cuchillo afilado. A pesar de los avisos, al final pasa lo que pasa. El Alba se las apañó para arañar sus momentos, y corrió profundo en la mejorada pradera de Castalia.

De este modo, moteó el primer tiempo de avisos. El portero Matthys los solventó todos, ya fuera ejerciendo de líbero o con las manos. Detuvo un tiro sencillo de Soberón, que tuvo luego a la media hora, justo antes de la pausa de hidratación, una ocasión bastante clara, en una transición que finalizó con un chut afilado que se marchó fuera.

Suero, autor del 2-0. / KMY ROS

La segunda parte

Al intermedio llegó el partido sin goles y con el Castellón en el diván. Empezó con las ideas muy claras, pero a medida que el juego avanzó sin goles las dudas fueron ocupando el lugar de las certezas. Casi agradeció el descanso.

De hecho, el segundo tiempo empezó regular. En el minuto 47, Matthys corrigió un regalo de Alberto ganando el mano a mano frente a Gámez. La acción acentuó la falta de precisión en la circulación. Pablo preparó cambios.

Pero en el minuto 56, con Rodrigo Rego e Israel Suero preparados en la banda, dos de los que iban a ser sustituidos construyeron la jugada que lo cambió todo. Así es el fútbol: Iñigo Córdoba conectó con Fran Castillo, que recreó una pequeña de arte antes de tensar el centro raso. Camara, tras un penúltimo toque de Pablo Santiago, marcó el 1-0.

Durante los festejos entraron Rego y el aclamado Suero. El 1-0 tuvo un efecto sanador y el 2-0 un efecto rehabilitador. En el 62’, Álvaro Martín rasgó el pasillo central con una conducción, Camara plantó a Suero frente al gol con un pase interior y Suero definió con la clase que le caracteriza: un golazo, el 2-0. Lo marcó un futbolista que hace unos días estuvo casi fuera. Así es también el fútbol. Veremos.

Con la doble ventaja, Pablo dio carrete a Matías Orozco, Maty, que relevó a Barri en la media. El Castellón siguió a lo suyo. El portero del Alba evitó el tercero tapando un intento de Juanjo Nieto. Fue la antesala del mejor casi gol en mucho tiempo: Maty juntó en la misma jugada un sombrero y un taconazo y el poste evitó otro gol de Suero.

El impacto de Maty, en realidad, causó asombro. Fue algo así como el recuerdo de Gere, pero sabiendo bailar cumbia. Como si en un laboratorio hubiesen mezclado todos los ingredientes necesarios para que te adore Castalia. Pero el primer día, no nos flipemos. También veremos.

Mientras la grada se enamoraba de Maty y coreaba el nombre de Suero, el Castellón picoteaba ocasiones sin acierto (Suero, Camara, Rego, Raúl) y el partido seguía 2-0. Así acabó. Con liderato y fiesta.