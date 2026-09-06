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Los albinegros buscan el liderato en el SkyFi Castalia (18.30)

Directo Castellón-Albacete.

Directo Castellón-Albacete. / MEDITERRÁNEO

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Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón recibe al Albacete Balompié en el SkyFi Castalia (18.30 horas). Los de Pablo Hernández, que serán líderes si suman los tres puntos, buscan el primer triunfo como locales de esta temporada.

Puedes seguir el partido a través del directo de Mediterráneo.

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