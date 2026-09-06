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Directo | Castellón-Albacete
Los albinegros buscan el liderato en el SkyFi Castalia (18.30)
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El CD Castellón recibe al Albacete Balompié en el SkyFi Castalia (18.30 horas). Los de Pablo Hernández, que serán líderes si suman los tres puntos, buscan el primer triunfo como locales de esta temporada.
Puedes seguir el partido a través del directo de Mediterráneo.
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