Pablo Hernández, sobre la situación de Isra Suero: "Estaría encantado de que se quedara"

La victoria del CD Castellón ante el Albacete (2-0) dejó, además de tres puntos para los albinegros, un mensaje claro de Pablo Hernández sobre uno de los nombres propios de los últimos días de mercado. El técnico fue preguntado por la situación de Isra Suero, que volvió a destacar siendo el autor del 2-0, y no escondió su deseo de seguir contando con el centrocampista.

«Estoy encantado con él y estaría encantado de que se quedara con nosotros», aseguró Hernández, que considera a Suero «un jugador determinante» dentro de su plantilla. El entrenador castellonense dejó claro que el futbolista conoce su opinión y que, en caso de continuar en Castalia, seguirá teniendo un papel importante en el equipo.

Además, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo, especialmente con una segunda parte en la que considera que los albinegros fueron «muy superiores» y que incluso el resultado se quedó corto.

Valoración del partido

«Estoy contento por los tres puntos con nuestra gente. Hemos empezado muy bien el partido, pero conforme avanzaba la primera parte nos ha costado más encontrar nuestro juego. El ritmo de circulación era lento y hemos tenido tres pérdidas innecesarias que nos han costado tres transiciones. En el descanso hemos intentado corregir algunas cosas y en la segunda parte hemos sido muy superiores. Incluso diría que el resultado ha sido corto».

Isra Suero y los rumores sobre su salida

«Estoy muy contento por él. Ya le he dicho que estoy encantado con él y que estaría encantado de que se quedara con nosotros. Es un jugador determinante. Lo que tenía que hablar con él, él ya lo sabe. Si se queda, va a ser importante».

Isra Suero, autor del 2-0 / KMY ROS

El debut de Matías Orozco

«A Matías lo habíamos visto ya cuando sabíamos de la posibilidad de que viniera. Hoy ha tenido unos minutos y ha ayudado al equipo. Con 18 años ha demostrado mucha personalidad. Esperamos que esto sea el nivel mínimo y que pueda hacer mucho más».

El sistema de cinco defensas

«He querido darle continuidad al partido de Vigo, que fue muy bueno. En líneas generales se vio lo que esperamos de este equipo y, viendo también el partido que podía plantear el Albacete, pensamos que nos podía venir bien. Estoy muy contento también por poder brindar una victoria a la afición, que nos ha llevado en volandas durante todo el partido. Ahora ya toca descansar y pensar en el siguiente».

Álvaro García estaba preparado para salir, pero finalmente no jugó

«Iba a salir y Juanjo ha pedido el cambio. Ha notado una molestia y no ha podido continuar. Me sabe mal por Álvaro porque es un chico que trabaja como el que más y hoy iba a tener su oportunidad. Como entrenador duele tomar esa decisión. Son cosas del fútbol. Sé que duelen, pero estoy seguro de que no va a afectar a su mentalidad ni a su trabajo, que es de diez».

Galería: Búscate en la calurosa previa del Castellón-Albacete / Kmy Ros

El trabajo defensivo

«Es para estar contentos. Al final, cuando encajas poco, te da más facilidades para llevarte puntos y victorias. Quitando dos transiciones, no hemos recibido nada de peligro en nuestra área. Hemos controlado el partido, sobre todo en la segunda parte. El equipo ha hecho un gran trabajo, no solamente los defensas, sino que es un trabajo de todos. Este es el camino para seguir estando arriba».

El partido de Fran Castillo

«Fran ha hecho hoy otro gran partido. Ha contribuido con otra asistencia en el primero. Nos puede dar muchas cosas, por eso lo firmamos. Empezó la pretemporada con algunas molestias y no pudo empezar con el grupo, pero se ha ido adaptando a la perfección y ahora está demostrando por qué lo firmamos».

La capacidad del equipo para competir

«Esto al final trata de competir. Nosotros queremos jugar bien y ser mejores que el rival en todos los partidos, pero al final esto es fútbol y tienes un oponente que también tiene sus armas. No siempre vas a ser capaz de superarlo y ser mejor. Estamos demostrando en estos partidos que, en los momentos en los que no somos capaces de encontrar nuestro juego, somos capaces de competir, que al final es lo que te hace ganar partidos y, sobre todo, partidos muy igualados. Podemos estar mejor o peor, pero si competimos como sabemos hacerlo, eso siempre nos va a acercar a ganar».

Kmy Ros

El crecimiento de Álvaro Martín

«Álvaro está creciendo. Es un jugador muy completo. Le está tocando jugar de seis en la base de la jugada al lado de Barri, pero también puede hacerlo más arriba. Con el balón es diferencial a la hora de conducir, fijar rivales y avanzar. Es un complemento más dentro del campo».

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La adaptación de Vlak

«Vlak está entrenando bien. Viene de un fútbol muy distinto y le está costando adaptarse. Hoy le he querido dar minutos para que pueda coger confianza y para que podamos ver al Vlak que sabemos que puede ser».