La previa | El Albacete examina la finura de un CD Castellón en construcción

Con siete de los primeros nueve puntos en el casillero, el CD Castellón quiere culminar el primer arreón de la competición con una victoria en el SkyFi Castalia. Esta tarde recibe al Albacete Balompié con buen ánimo: la victoria del lunes en Vigo se unió a la satisfacción interna por el cierre del mercado y las sensaciones son positivas en el seno del club orellut.

Además, el césped pareció ayer, en el entrenamiento previo al encuentro, significativamente mejor que en el estreno contra el Sabadell. Todavía no está perfecto, como lució casi siempre en las últimas temporadas, pero dificultará menos que en la anterior cita el plan de juego de los albinegros.

Así, el equipo de Pablo Hernández afronta una ocasión óptima para confirmar la progresión que está teniendo en el inicio de la Liga. El Castellón está consiguiendo el objetivo doble: al tiempo que va construyendo el nuevo equipo va sumando resultados positivos. Le queda una espina: brindar una victoria a la afición en Castalia.

Una dificultad conocida

Ese es el desafío de hoy para el Castellón. Le aguarda un rival que le complicó mucho en las contiendas de la temporada pasada y un entrenador que sabe desactivar la exuberancia del Castellón de las últimas campañas. A los albinegros se les atragantó el orden del Albacete y necesitarán de paciencia y finura para evitar errores e hilvanar los ataques con precisión.

Para ello, y esperando un plan de partido con el Castellón dominador, se antoja probable un once que acumule futbolistas de buen pie en la medular. Así son casi todos en el conjunto albinegro, incluido el último en llegar. El colombiano Matías Orozco fue el protagonista del día final del mercado. Cedido por el Brighton, compensó la salida de Marco Doué en la zona central del campo.

Como fuere, el Castellón mantiene las bajas, por diferentes cuestiones físicas, de los defensas Brignani y Kostis y del atacante Jakobsen. El resto de la plantilla está a disposición del técnico albinegro, incluido Israel Suero, que no jugó contra el Celta Fortuna tras el interés de otros clubs en las últimas curvas del mercado, tal y como confirmó en rueda de prensa el propio Pablo Hernández.

Alineaciones posibles: Castellón: Matthys; Juanjo Nieto, Mellot, Alberto Jiménez, Sienra o Alcázar; Barri, Álvaro Martín; Pablo Santiago, Fran Castillo, Iñigo Córdoba y Camara. Albacete: Mariño, Gámez, Vallejo, Lluís López, Neva, Corpas, Ortuño, Pacheco, Javi Villar, Albarracín y Soberón. Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité castellano-leonés) Estadio: SkyFi Castalia. Hora: 18:30.

Enfrente, el Albacete llega al SkyFi Castalia en una situación diferente: colista y sin puntuar. Probablemente ha merecido más en el arranque de la temporada liguera. El técnico del cuadro manchego, Alberto González, afirmó en la previa que su equipo se crece en la adversidad y que «reacciona bien ante la incomodidad», por lo que confía en la reacción en el SkyFi Castalia. El año pasado ganó por la mínima gracias a un gol tempranero de Agus Medina (0-1).

Las bajas del rival

En esta ocasión, el Alba deberá superar las bajas por lesión de los atacantes Obeng, Rober y Munir, el central Pepe Sánchez y los centrocampistas San Bartolomé, Valverde y Puertas, que condicionan la convocatoria. La novedad podría ser la presencia en Castellón del delantero Higinio tras casi una temporada en blanco por problemas físicos en pies y tobillos.