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Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: Un triunfo que vale un liderato y que confirma a un CD Castellón al alza

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Un triunfo que vale un liderato y que confirma a un CD Castellón al alza

Un triunfo que vale un liderato y que confirma a un CD Castellón al alza / Víctor Meseguer

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José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

El análisis y las claves del triunfo del CD Castellón ante el Albacete Balompié (2-0) en Castalia, que permite a los albinegros colocarse líderes.

Repasamos el once, la continuidad del sistema, la ovación a Suero y el debut del cafetero Maty Orozco.

Con José Luis Gual, Enrique Ballester, Israel Matamala y Dani García

Contenido de la playlist de Megaphone.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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