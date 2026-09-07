Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: Un triunfo que vale un liderato y que confirma a un CD Castellón al alza
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
El análisis y las claves del triunfo del CD Castellón ante el Albacete Balompié (2-0) en Castalia, que permite a los albinegros colocarse líderes.
Repasamos el once, la continuidad del sistema, la ovación a Suero y el debut del cafetero Maty Orozco.
Con José Luis Gual, Enrique Ballester, Israel Matamala y Dani García
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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