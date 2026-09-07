Definidos los horarios de los próximos cuatro partidos del CD Castellón

El CD Castellón ya conoce el horario de sus próximos cuatro partidos. Este lunes se ha confirmado el correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion. El conjunto albinegro recibirá al Ceuta en el SkyFi Castalia el domingo 4 de octubre a las 18:30 horas.

LaLiga ha hecho oficial este lunes los horarios de la octava jornada, que se disputará entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre. El Castellón-Ceuta será uno de los encuentros del domingo y permitirá al conjunto albinegro volver a jugar ante su afición en un horario de tarde.

Macrogalería | El antes, el durante y el después del Castellón-Albacete, en 100 imágenes / Kmy Ros

El calendario del Castellón queda así definido para las próximas jornadas. Antes de recibir al conjunto ceutí, los albinegros afrontarán tres compromisos que ya tenían fecha y hora confirmadas.

Los próximos partidos

La jornada 5 llevará al Castellón hasta Montilivi para enfrentarse al Girona FC el sábado 12 de septiembre a las 18:30 horas. El encuentro será uno de los desplazamientos más atractivos de la temporada para la afición castellonense, que ya ha agotado las entradas visitantes disponibles para el partido.

Una semana después, en la jornada 6, el equipo de Pablo Hernández regresará al SkyFi Castalia para recibir al CD Tenerife el sábado 19 de septiembre a las 18:30 horas.

La jornada 7 será, en cambio, a domicilio. El Castellón visitará al Leganés el lunes 28 de septiembre a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal de Butarque.