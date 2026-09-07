La intrahistoria del Castellón-Albacete: Mejoras en el césped y en las gradas y apoyo masivo a Suero

Lo primero que hicieron los orelluts al entrar al estadio fue mirar el terreno de juego. Después de estrenar el campeonato con un césped en malas condiciones, el trabajo de los responsables del campo dio sus frutos y el verde del SkyFi Castalia lució mucho mejor, para alegría de los jugadores y satisfacción general.

No fue el césped lo único que mejoró ayer respecto a la primera jornada. Este curso, el Castellón ha reubicado a la afición visitante en Gol Norte Alto. Allí, después de las quejas de numerosos abonados por la aglomeraciones que se produjeron en la salida tras el duelo con el Sabadell, hubo cambios. En esta ocasión, la seguridad coordinó las salidas de ambas aficiones, con prioridad para la albinegra, que pudo salir del estadio por dos puertas, en lugar de una, minimizando así los atascos.

Aficionados en las gradas. / KMY ROS

Sea como fuere, en el fin de semana del regreso a la ciudad, la grada del SkyFi Castalia volvió a presentar un magnífico aspecto. El dato oficial de asistencia se elevó hasta los 12.699 espectadores. Había ganas de fútbol en Castellón y mucha ilusión con la evolución del proyecto de Haralabos Voulgaris, en su quinta temporada.

Dorsales oficiales

En el primer partido tras el cierre de mercado, el Castellón estrenó los dorsales oficiales que lucirán los jugadores al menos hasta la ventana de enero. El último en llegar, el mediocentro Matías Orozco, Maty, exhibió el 6 que dejó libre Marco Doué, traspasado al Cádiz. Entre los nuevos, llama la atención el número del italiano Federico Ceccherini, que ha elegido el 11, un dorsal poco habitual para un zaguero.

Carrasco, en el palco

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, presenció el encuentro desde el palco de autoridades, acompañada por otros ediles del equipo municipal de gobierno. Por parte del club, además del presidente Haralabos Voulgaris, se dejaron ver el director general Alberto González y el jefe de reclutamiento, Ramón Soria, que a buen seguro ha tenido una agenda apretada en el final del mercado.

González, Carrasco, Voulgaris y Soria, en el palco. / KMY ROS

Afición visitante

La cercanía y la buena relación histórica entre aficiones posibilitó un buen desplazamiento de la afición del Albacete. Más de 400 seguidores visitantes se dieron cita en el SkyFi Castalia. Seguro que los orelluts devuelven la visita en el partido de vuelta.

Suero, aclamado

Israel Suero, que no había jugado en la pasada jornada después de comunicar una oferta al club, salió en la segunda parte y tuvo un gran impacto en el partido, con gol incluido. Fue aclamado por la afición, que le pidió que se quedara, durante y después del partido.

Suero agradeció el apoyo. / KMY ROS

El juvenil, de estreno

El domingo terminó feliz y empezó con una buena noticia. El juvenil A inició su andadura en División de Honor con una victoria. Los albinegros derrotaron al Torrent en Gaetà Huguet con goles de Marcos Fernández y Raúl Ruiz (2-0).

Próxima jornada

Los albinegros defenderán el liderato en una complicada salida en la próxima jornada, con la visita a uno de los grandes favoritos al ascenso a Primera. El Castellón jugará en Montilivi contra el Girona el sábado a las 18.30 horas.