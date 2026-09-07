Maty Orozco, orgulloso de su debut con el Castellón: "Sentí que estaba demostrando lo que sé y para lo que estoy hecho"

Matías Orozco, Maty, debutó con el CD Castellón el pasado domingo en el triunfo ante el Albacete Balompié. El centrocampista colombiano, de 18 años, ingresó por Barri en el minuto 67 y sorprendió a una afición 'orellut' ilusionada con el potencial que puede aportar al sistema de Pablo Hernández.

En sus apenas 25 minutos, ‘Maty’ demostró, además de su poderío físico, su capacidad técnica con el esférico. El centrocampista mantuvo la máxima precisión posible, acertando los 20 pases que intentó y dejando dos pases clave, aquellos que finalizaron en un tiro de un compañero.

Sobre su debut, el propio Maty confesó en los canales oficiales del club que estaba «muy contento por cómo me sentí en el debut y las sensaciones que dejé. Ahora, a seguir aspirando a cosas mejores». Unos minutos en los que confesó haberse encontrado muy bien. «Sentí que estaba demostrando lo que sé y para lo que estoy hecho. Qué lindo hacerlo delante de nuestra afición. Muy contento y a seguir por ese camino».

Su debut en Castalia

Los primeros minutos del jugador colombiano en el templo de la calle Huesca no solamente ilusionaron a la parroquia albinegra, sino también al propio Maty, que confesó su sorpresa tras vivir el ambiente del SkyFi Castalia. «Me lo habían contado, pero no esperaba vivirlo así. Siento que es vital el apoyo que nos brindan y nos dio ese plus para salir a buscar ganar el partido», comentó. Por último, también quiso pronunciarse sobre el próximo rival, el Girona. Un equipo al que Orozco vio hace apenas unos años disputar la Champions League. «Vi al Girona en Champions League en varias fechas. Vamos a salir a luchar, ganar e intentar sumar de tres», admitió.

Un debut que tampoco pasó desapercibido para Pablo Hernández, que se pronunció sobre el colombiano en sala de prensa al finalizar el encuentro. «A Matías lo habíamos visto ya cuando sabíamos de la posibilidad de que viniera», anticipó antes de valorar sus primeros minutos como albinegro: «Hoy ha tenido unos minutos y ha ayudado al equipo. Con 18 años ha demostrado mucha personalidad. Esperamos que esto sea el nivel mínimo y que pueda hacer mucho más», opinó. Solo han sido 25 minutos, pero suficientes para que Maty empiece a despertar ilusión entre la afición 'orellut'.