CD Castellón | El mejor comienzo del siglo

El CD Castellón ha normalizado lo extraordinario. Los albinegros ganaron al Albacete para culminar el mejor comienzo del siglo XXI en Segunda División. El equipo de Pablo Hernández sigue invicto y ha sumado 10 de los primeros 12 puntos en liza. Es líder en solitario.

Los albinegros encaran ahora una complicada salida a Girona, pero pase lo que pase en Montilivi, el arranque de temporada seguirá siendo mucho mejor que la pasada. Hace un año, con Johan Plat aún en el banquillo, el Castellón aún no había ganado. A estas alturas del curso, tan solo sumaba un punto, el cosechado contra el Real Zaragoza en el SkyFi Castalia. Por contra, había perdido ante el Racing, el Valladolid y el Córdoba.

Esta campaña, al contrario, el Castellón ha conseguido competir al mismo tiempo que ensamblaba las piezas del nuevo plantel. Es el mérito principal del staff que lidera Pablo Hernández. Tres victorias (Sanse, Celta Fortuna y Albacete) y un empate (Sabadell) suman 10 puntos. Nunca había logrado tantos el Castellón en el comienzo de una temporada en Segunda en lo que va de siglo XXI.

Los anteriores

Repasando números de este siglo en Segunda División: en la temporada 2005/06, con Martín Delgado, el Castellón aún no había sumado un solo en las primeras cuatro jornadas. En la 2006/07, con Pepe Moré, el Castellón llevaba cuatro puntos en ese periodo inicial. En la 2007/08, llegó a los seis (también con Moré). En la 2008/09, con Abel Resino, era colíder con ocho puntos tras cuatro jornadas. En la 2009/10, solo un punto con David Amaral. En la 2020/21, con Óscar Cano, siete. Y el año de Dick Schreuder, cuatro.

Entradas agotadas para Montilivi La entidad albinegra puso ayer a la venta más entradas para la visita del conjunto orellut, este próximo sábado a Girona, después de que se agotaran en menos de cuatro horas las 300 localidades que sacó la semana pasada. Ayer ocurrió lo mismo y los seguidores albinegros agotaron las nuevas entradas disponibles en menos de una hora. Mucho apoyo. Camara, el mejor ante el Albacete Los lectores de Mediterráneo premiaron el gol y la asistencia de Ousmane Camara y votaron al delantero guineano como el mejor jugador del encuentro, con el 37% de los votos. Muy cerca quedó Isra Suero, que anotó un tanto y obtuvo el 31%, mientras que el tercer jugador más votado fue el defensa Jéremy Mellot, con el 14%.