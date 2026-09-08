Girona-Castellón: Posibles altas y bajas en los 'orelluts'

El CD Castellón, que disfruta hoy del merecido día descanso, afronta la semana previa a su visita al Girona FC con la posibilidad de recuperar efectivos para un partido de máxima exigencia. El conjunto albinegro llega a Montilivi como líder de LaLiga Hypermotion y con diez puntos de doce posibles, pero también con varios jugadores que han pasado o todavía permanecen por la enfermería.

La principal incógnita está en Adam Jakobsen. El delantero danés se lesionó en el calentamiento del duelo contra el Sabadell y se perdió el encuentro contra el Celta Fortuna. Tampoco jugó el último encuentro ante el Albacete y sigue siendo la gran duda de Pablo Hernández para el desplazamiento a Girona. Su evolución será uno de los principales focos de atención durante los entrenamientos de esta semana.

Jakobsen arrastra unas molestias musculares. El futbolista volvió a entrenarse a finales de la pasada semana, pero todavía no estaba en condiciones de reaparecer frente al Albacete. Ahora dispone de varios días más para completar su recuperación y tratar de llegar a tiempo para Montilivi.

Kostis, cada vez más cerca

En el centro de la defensa, Ilias Kostis continúa avanzando en su recuperación y tiene opciones de volver a entrar en los planes de Pablo Hernández en las próximas jornadas.

El central, uno de los fichajes del verano, todavía no ha podido debutar en competición oficial debido a una lesión. A finales de agosto, el entrenador albinegro ya apuntaba a una recuperación próxima. “Ya está haciendo parte de los entrenamientos con el grupo”, explicó entonces Pablo Hernández, que situaba su regreso en una “cuestión de semanas”.

Desde entonces, Kostis ha seguido avanzando en su puesta a punto. La evolución durante esta semana será determinante para saber si puede tener alguna posibilidad de reaparecer ante el Girona o si su regreso deberá esperar algunas jornadas más.

Brignani, larga ausencia

Quien no estará en Montilivi es Fabrizio Brignani. El central italiano sufrió una lesión de larga duración y permanece fuera de los planes del técnico. Su baja, de hecho, llevó al Castellón a reforzar el eje de la defensa con Ilias Kostis y Federico Ceccherini. Brignani podría reaparecer, en el mejor de los casos, bien entrado 2027.

Juanjo Nieto, en principio disponible

También habrá que seguir la evolución de Juanjo Nieto. El lateral fue sustituido frente al Albacete después de sufrir molestias, pero, en principio, no se trata de una lesión que deba impedirle estar disponible para el desplazamiento a Girona.