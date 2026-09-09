El CD Castellón Femenino define sus cuatro columnas para el debut

El CD Castellón Femenino ya tiene perfectamente definida su estructura de liderazgo para afrontar con las máximas garantías la temporada 2026/27. El conjunto albinegro arranca oficialmente la competición este mismo domingo en la Tercera Federación Femenina de la FFVC, marcando el inicio de un proyecto deportivo muy ilusionante y con ganas de seguir creciendo. Las futbolistas elegidas para portar el brazalete combinan a la perfección juventud, compromiso y un profundo sentido de pertenencia al club, además de experiencia suficiente para ejercer como referentes dentro del vestuario.

Estreno en casa

El estreno liguero del cuadro dirigido por Iván Ausina tendrá lugar este domingo a partir de las 17:00 horas, en un escenario ideal donde el equipo buscará sumar sus primeros tres puntos ante su afición. El feudo de Gaetà Huguet se vestirá de gala para albergar un exigente y vibrante debut frente al Levante UD C, un rival que medirá de inmediato el nivel competitivo de la plantilla albinegra. El encuentro servirá también como primera toma de contacto oficial para un grupo que afronta el nuevo curso con ambición, ilusión y el objetivo de arrancar con buenas sensaciones.

Póker de capitanas

La capitanía estará respaldada por la experiencia de Cristina Berzal, quien afronta su quinta campaña en la capital de la Plana, y la seguridad bajo palos de la guardameta Anna Armengol, lista para disputar su cuarta temporada en la entidad. Ambas serán dos de las principales referencias de un vestuario que apuesta por dar continuidad a una base sólida y comprometida.

El cuarteto de líderes lo completan el talento de la goleadora Nerea Vicente y el despliegue de Anna Lizárraga, quienes sumarán con orgullo su segundo campeonato consecutivo defendiendo la camiseta albinegra. Las cuatro asumirán la responsabilidad de representar al equipo dentro y fuera del terreno de juego y de ejercer como nexo entre el cuerpo técnico y una plantilla que encara la temporada con renovadas ilusiones.