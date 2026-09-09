Girona-Castellón | Un reencuentro inesperado en Montilivi

El 4 de mayo del 2024, el día de la inolvidable parada de Gonzalo Crettaz, el CD Castellón dejó el ascenso a Segunda a punto de caramelo. Aquella misma tarde, los miles de albinegros que regresaban desde Murcia rumbo a la Plana pudieron escuchar en la radio la espectacular victoria del Girona FC, que tumbó al FC Barcelona (4-2) y dio un paso de gigante hacia la Champions. Apenas dos años después, esos equipos que vivían realidades tan distintas se cruzarán en el estadio de Montilivi, el sábado a partir de las 18.30 horas, y en la misma categoría.

Puede decirse que es un reencuentro inesperado. No por el progreso sostenido del Castellón desde que llegó al club, en Primera RFEF, el presidente Haralabos Voulgaris. Sí por el desplome del Girona, que después de tocar el cielo de la Champions se enredó hasta caer a Segunda de manera sorprendente, el curso pasado.

Contra pronóstico

La presencia en la categoría del Girona, un proyecto respaldado por el gigante City Football Group, es una anomalía. El desenlace de la pasada campaña en Primera rompió muchos pronósticos. Junto al Real Mallorca, por presupuesto y por plantilla, el Girona es seguramente el máximo favorito para ganar la Liga en Segunda División y, en consecuencia, recuperar la división perdida por la vía rápida.

La plantilla

Como es lógico, el descenso del Girona ha conllevado la salida de varios futbolistas importantes. Eso sí, el club catalán ha conseguido retener a jugadores de nivel superior. Especialmente potente se antoja la parcela ofensiva. Además del colombiano Yaser Asprilla (máximo goleador de la categoría con cuatro tantos en cuatro jornadas y una sola titularidad) y del eterno Christian Stuani (que le marcó un triplete al Castellón con el Albacete en el lejano 2009), el Girona cuenta con futbolistas del nivel de Bryan Gil, Portu, Vanat, Carles Pérez y Abel Ruiz, entre otros.

Para el banquillo ha apostado por un viejo conocido del fútbol provincial, al promocionar desde el filial al exfutbolista del Villarreal CF, Quique Álvarez. Tras el empate inicial contra el Leganés y la derrota en Córdoba, el Girona ha reaccionado y llega a la cita contra el Castellón lanzado. Goleó a Las Palmas (5-2) y venció al Sporting a domicilio (0-2). Le ha sentado bien el cierre de mercado.

La última vez

El Castellón, actual líder de la categoría, no visita Montilivi desde la temporada 2020/21. En aquella ocasión, el Girona era igualmente favorito al ascenso (y perdió la final del play-off ante el Rayo Vallecano), pero la realidad albinegra era muy diferente (descendió).

En aquel partido de 2021, el Girona ganó 2-1 al Castellón, que formó con Whalley, Moyano, Iago Indias, Carlos Delgado, Víctor García, Bodiger, Señé, Arturo, Jorge Fernández, Rubén Díez y César Díaz. El entrenador era Juan Carlos Garrido y el gol orellut lo anotó Señé. Desde el banquillo entraron Marc Mateu y David Cubillas.

Quique Álvarez (Girona FC). / MEDITERRÁNEO

Los precedentes

No han sido muchas las visitas del Castellón a Girona a lo largo de la historia. Además de la mentada, en Segunda División hubo otras cinco visitas de los castellonenses, con tres derrotas y solo dos victorias albinegras. La primera se remonta a 1940 (0-1, gol de Salvador García) y la segunda a 1948 (2-3, con un triplete de Mamblona).

En Segunda División B, el Castellón ha visitado Girona en tres ocasiones. Solo ganó una vez, en la primera, en 1994 (1-3, Roberto García y doblete de Córcoles). Empató en 2003 y perdió en 2005. Aquel año, por cierto, el Girona bajó a Tercera. Eran otros tiempos.

Los actuales dicen que el Castellón descansó ayer y que encara ahora la preparación del partido del sábado. Pablo Hernández, el técnico de los albinegros, cuenta con la duda principal de Adam Jakobsen. El atacante danés arrastra una dolencia muscular desde el calentamiento previo al choque con el Sabadell y no ha vuelto a jugar, aunque ya se ejercitó en la antesala del duelo con el Albacete.