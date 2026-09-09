CD Castellón | Leo Messi revoluciona Segunda División con la compra de un equipo de la categoría

Durante las últimas horas, una noticia ha sorprendido a toda la Segunda División. El argentino Leo Messi, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, ha alcanzado un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense, en una operación avanzada por Radio Marca. El grupo TH, hasta ahora dueño del conjutno alicantino con Carolina Holguín, presidenta, y Juan Carlos Trujillo, consejero delegado, como cabezas visibles; ha completado la venta del club azulgrana al actual jugador de Inter Miami. El acuerdo se ha cerrado por una cifra muy superior a la que el grupo colombiano pagó hace apenas 11 meses al empresario eldense Pascual Pérez para hacerse con la entidad.

La propiedad encabezada por Carolina Holguín, en su presentación oficial ante los medios, el pasado 8 de octubre del 2025. / CDE

Pese a que Messi es finalmente quien se ha hecho con el 100% de las acciones del Eldense, tal y como han publicado varios medios nacionales, Holguín y Trujillo llevaban varios meses pensando en vender el club tras el ascenso a Segunda División. Otra de las opciones que apareció como posibles compradores fue un grupo de empresarios argentinos encabezado Ricardo Pini, abogado muy cercano a Christian Bragarnik, actual propietario del Elche. Pero la irrupción de Leo Messi frenó la operación.

Leo Messi posa con la camiseta del Cornellà, su otro club en España junto al Eldense. / UEC

Pendiente de oficialización por parte de la entidad, el Deportivo Eldense se convertirá en el segundo club que compra Messi en el fútbol español. La leyenda culé también adquirió en propiedad el Cornellá el pasado mes de abril, equipo de Tercera Federación (quinta categoría). La multipropiedad de los dos clubes será posible siempre y cuando no coincidan en la misma categoría o ambos no formen parte de LaLiga, es decir, no militen en Primera o Segunda División (no supondrá un problema en el corto-medio plazo).

Pendiente de los últimos trámites

El acuerdo entre las partes ya está cerrado. De hecho, a través de un post en la red social X (antes Twitter), Juan Carlos Trujillo, consejero delegado de la entidad eldense, ya se ha despedido de la afición con un breve mensaje y una imagen de Carolina, con quien comparte matrimonio además de sociedad. "Buenas tardes. ¡De nada! Aúpa Deportivo. "Fe en el destino". Saludos desde el hermoso Llano", ha posteado desde Colombia, donde gestionan Llaneros, de la Primera División. "Fe en el destino" ha sido el lema del Eldense durante la estancia de la propiedad colombiana en el Deportivo, con el que ha querido poner fin a esta etapa.

La noticia ha sido toda una sorpresa en Elda. De hecho, según ha publicado INFORMACIÓN, medio del mismo grupo que Mediterráneo, la inmensa mayoría de los trabajadores del club desconocían que el nuevo propietario del Deportivo iba a ser Leo Messi. Se han ido enterando con el paso de las horas y las distintas publicaciones que han ido saliendo en la prensa. Todo apunta a oficializarse en los próximos días, una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de auditoría exhaustiva a las cuentas del club o 'due diligence'. Además, el traspaso de poderes también deberá de recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La rivalidad Ronaldo-Messi continuará en Segunda

La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverá a cruzar sus caminos, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego. La inminente compra del Eldense por parte del astro argentino situará al exjugador del Barça como principal propietario del conjunto azulgrana, mientras que Cristiano Ronaldo posee desde hace tiempo un 25% del accionariado del Almería. De este modo, dos de los grandes dominadores del fútbol mundial durante las últimas décadas compartirán ahora escenario en Segunda División desde los despachos.

Noticias relacionadas

El primer duelo entre ambos proyectos tendrá que esperar hasta el próximo mes de mayo, cuando Eldense y Almería se enfrenten en el Nuevo Pepico Amat en la jornada 37, después de que el conjunto andaluz se impusiera por 3-0 en la primera vuelta. Messi y Cristiano se midieron 34 veces como futbolistas, con un balance de 15 victorias para el argentino, 10 para el portugués y nueve empates.