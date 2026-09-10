El Castellón crece y crece: más límite salarial que nunca para instalarse en la zona alta de Segunda División

El CD Castellón consolida su crecimiento económico dentro del fútbol profesional. LaLiga ha fijado en 15,433 millones de euros el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) del conjunto albinegro para la temporada 2026/2027. Esta cantidad convierte a la entidad del SkyFi Castalia en el sexto club de Segunda División con mayor capacidad de gasto en su plantilla.

El nuevo dato supone un incremento de 3,873 millones de euros respecto a la actualización publicada en marzo del 2026, cuando el Castellón disponía de 11,56 millones. El aumento alcanza, por tanto, el 33,5% en apenas seis meses.

También mejora su posición en la clasificación económica. El equipo albinegro ocupaba en marzo el octavo puesto de LaLiga Hypermotion y ahora asciende hasta el sexto. Es decir, avanza dos posiciones, impulsado por el crecimiento de sus ingresos y por operaciones como el traspaso de Álex Calatrava al Espanyol.

Solo cinco clubs superan al Castellón

El Castellón se instala en la zona alta de una clasificación condicionada por la presencia de los equipos recién descendidos de Primera División. Únicamente cuentan con un límite superior Girona, Mallorca, Leganés, Oviedo y Las Palmas.

El Girona encabeza la tabla con 35,088 millones, seguido por el Mallorca, con 34,697. A continuación aparecen el Leganés, con 20,770 millones; el Oviedo, con 20,767; y Las Palmas, con 17,149.

Inmediatamente después figura el Castellón, con 15,433 millones, por delante de históricos y aspirantes al ascenso como el Sporting de Gijón, Córdoba, Burgos, Eibar, Valladolid, Cádiz, Granada o Almería.

El salto resulta especialmente significativo porque la entidad albinegra partía en septiembre del 2025 con un límite de unos 11,3 millones. Esa cantidad creció ligeramente hasta los 11,56 millones en marzo y ahora experimenta un avance mucho mayor.

El llamado límite salarial de Primera y Segunda División. / LALIGA

La venta de Cala impulsa el crecimiento

Una de las operaciones que explica la nueva realidad económica del Castellón es la venta de Álex Calatrava al Espanyol. El club catalán pagó más de cinco millones de euros, una cantidad superior a la cláusula vigente debido a la flexibilidad acordada en los plazos de pago.

La operación se convirtió en el mayor traspaso de la historia del CD Castellón. Además, dejó una plusvalía extraordinaria porque Cala había llegado libre a Castalia en el verano del 2024, después de finalizar su vinculación con el Atlético de Madrid.

El mediapunta ofreció primero un destacado rendimiento deportivo. En sus dos temporadas como albinegro disputó 75 partidos oficiales, marcó 21 goles y repartió 19 asistencias. Fue importante para conseguir la permanencia en el curso 2024/2025 y se convirtió posteriormente en uno de los grandes responsables de la clasificación para la promoción de ascenso.

Después de aprovechar su rendimiento sobre el césped, el Castellón transformó al futbolista en su mayor activo económico. La captación a coste cero, la renovación de su contrato, su revalorización y la posterior venta por más de cinco millones resumen el modelo aplicado por la propiedad.

El modelo de Voulgaris da resultados

La evolución del límite salarial respalda la gestión desarrollada por Haralabos Voulgaris desde su llegada al club en 2022. Su proyecto combina el control del gasto con la identificación de jugadores infravalorados mediante el análisis de datos.

El objetivo es incorporar futbolistas con margen de crecimiento que puedan ofrecer rendimiento inmediato y, al mismo tiempo, aumentar su valor de mercado. Cala constituye el caso más exitoso, pero la estrategia se extiende al conjunto de la planificación deportiva.

La subida hasta los 15,433 millones no se debe exclusivamente a su traspaso. Para establecer el límite, LaLiga también tiene en cuenta los derechos audiovisuales, ingresos comerciales, abonados, patrocinios, operaciones de mercado, gastos estructurales, deuda y restantes compromisos económicos.

Sin embargo, la venta de Calatrava refleja cómo una decisión acertada en el área deportiva puede fortalecer las cuentas y ampliar posteriormente la capacidad para construir la plantilla.

¿Qué es el límite salarial de LaLiga?

El denominado límite salarial es, en realidad, el Límite de Coste de Plantilla Deportiva. Según explica LaLiga, representa la cantidad máxima que un club puede consumir durante la temporada en su estructura deportiva.

No incluye únicamente los salarios de los jugadores. También contabiliza los sueldos fijos y variables, Seguridad Social, primas colectivas, comisiones de agentes, gastos de adquisición y amortizaciones de los fichajes. Abarca igualmente los costes del entrenador, segundo técnico y preparador físico, además del filial, la cantera y otras secciones.

Cada club propone su propio límite en función de su presupuesto, pero corresponde al órgano de validación de LaLiga aprobarlo o corregirlo para garantizar la estabilidad financiera de la entidad. Disponer de un límite de 15,433 millones tampoco significa que el Castellón tenga que consumirlo en su totalidad.

El crecimiento del 33,5%, la escalada desde el octavo hasta el sexto puesto y la histórica venta de Calatrava confirman la consolidación económica del proyecto de Voulgaris.

El Castellón ya no solo compite en la zona alta sobre el césped: también comienza a hacerlo en la clasificación financiera de Segunda División.