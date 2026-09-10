El Castellón, Stuani y la increíble coincidencia que depara el destino... el mismo día, pero 17 años después

Hay partidos que permanecen en la memoria por una victoria memorable y otros que lo hacen por una derrota difícil de explicar. El Castellón-Albacete del 12 de septiembre del 2009 pertenece al segundo grupo. Castalia contempló aquella tarde un encuentro desbocado, con ocho goles y un protagonista que entonces apenas comenzaba a darse a conocer en el fútbol español: Cristhian Stuani.

Exactamente 17 años después, el delantero uruguayo volverá a encontrarse con el Castellón. Lo hará este sábado en Montilivi, ahora como capitán, leyenda y máximo goleador histórico del Girona. El calendario ha querido que el reencuentro se produzca el mismo día en el que, en 2009, Stuani firmó una de sus primeras grandes exhibiciones en España.

El recuerdo

Conviene precisar la dimensión de aquella actuación. No fueron tres goles, sino cuatro los que marcó el atacante charrúa en el 3-5 del Albacete. Stuani, que tenía 22 años y disputaba su tercer partido de Liga con el conjunto manchego, vio portería en los minutos 11, 35, 54 y 72. Un minuto después de su cuarta diana fue sustituido y su recambio, el argentino Víctor Altobelli, marcó inmediatamente el quinto tanto visitante.

El Castellón había comenzado el encuentro de la mejor manera posible. Dani Pendín adelantó a los albinegros en el minuto 2, pero Stuani tardó apenas nueve minutos en empatar. Antes del descanso volvió a aparecer para colocar el 1-2. Sergio Mantecón devolvió momentáneamente la esperanza a Castalia al inicio de la segunda mitad, aunque el uruguayo respondió con otros dos goles que dispararon el marcador hasta el 2-4.

Altobelli amplió la diferencia en el minuto 73 y Leo Ulloa, otro delantero que más tarde desarrollaría una destacada carrera en Primera División y en la Premier League, estableció el definitivo 3-5 ya en el tiempo añadido. La ficha histórica cifra en 4.199 los espectadores presentes en Castalia. El acta estadística conserva el marcador, las alineaciones y la secuencia completa de los goles.

El comienzo de una temporada para olvidar

Aquella derrota correspondía a la tercera jornada de la temporada 2009/2010 y confirmó el mal arranque del equipo dirigido por David Amaral. El Castellón había empatado en casa ante el Hércules en el estreno y perdido después frente al Recreativo. Tras el golpe encajado ante el Albacete llegaron otras cuatro derrotas consecutivas contra Cartagena, Rayo Vallecano, Real Unión y Girona.

El conjunto albinegro no consiguió su primera victoria hasta la octava jornada, cuando superó al Betis por 1-0. Después goleó al Cádiz por 4-1, pero aquella reacción tuvo muy poco recorrido. Amaral fue destituido y el banquillo pasó a manos de Tintín Márquez, sin que el cambio lograra modificar sustancialmente el rumbo del curso.

El Castellón acabó la Liga en la última posición, con 33 puntos en 42 jornadas, y descendió a Segunda B después de cinco temporadas consecutivas en la categoría de plata. El equipo ganó únicamente siete partidos y cerró una campaña especialmente dolorosa que abrió una de las etapas más complicadas de la historia de la entidad.

La paradoja es que aquella plantilla reunía a futbolistas que posteriormente alcanzarían categorías superiores. Además de Ulloa, estaban jugadores como Miquel Palanca, Xisco Campos, Sergio Mantecón, Gari Uranga o Dani Pendín. El delantero argentino, autor del último tanto de aquel 3-5, acabaría jugando y marcando en la Premier League con el Leicester.

Stuani celebra un gol. / EFE

El descubrimiento de Stuani

Para Stuani, aquel partido significó su presentación ante el fútbol español. Había llegado cedido al Albacete por la Reggina italiana después de una primera experiencia europea con escaso protagonismo. En Castalia enseñó las cualidades que marcarían toda su carrera: colocación dentro del área, fortaleza física, dominio del juego aéreo y una extraordinaria capacidad para convertir cualquier balón suelto en gol.

Terminó aquella temporada con 22 tantos en 39 encuentros de Segunda División, el mejor registro de su carrera hasta que, 10 años después, alcanzó los 29 goles ligueros con el Girona. Compañeros de aquel Albacete recuerdan que el partido de Castalia confirmó que el club había acertado plenamente con su incorporación. En su tercera aparición con el equipo manchego ya había marcado cuatro veces.

Sus goles en el Carlos Belmonte le abrieron definitivamente las puertas de la élite. Tras aquella cesión pasó por el Levante, Racing de Santander y Espanyol, antes de trasladarse a Inglaterra para jugar dos temporadas en el Middlesbrough. Con el conjunto británico consiguió el ascenso a la Premier League en 2016.

En verano de 2017 fichó por el Girona y encontró el lugar definitivo de su carrera. Ni siquiera los descensos del conjunto catalán provocaron su salida. Stuani permaneció en Montilivi, lideró dos ascensos y participó en la histórica clasificación para la Liga de Campeones. También disputó 50 partidos con Uruguay, marcó ocho goles y estuvo en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

A sus 39 años afronta su 10ª temporada en el Girona, con contrato hasta 2027. El club catalán le atribuye actualmente 148 goles en 312 partidos oficiales, registros que lo convierten en su máximo goleador y en el jugador con más encuentros disputados en el fútbol profesional. El Girona volvió a renovar este verano a su capitán.

Este sábado, Stuani y el Castellón volverán a compartir escenario. Ya no será aquel joven desconocido que irrumpió con cuatro goles en Castalia, sino una leyenda de Montilivi. Diecisiete años después y en la misma fecha, los caminos del delantero uruguayo y el conjunto albinegro vuelven a cruzarse.