Conexión Orellut: El CD Castellón defiende el liderato ante un Girona repleto de estrellas

Llega la previa del gran partido de la jornada en Segunda: Girona FC vs CD Castellón. Analizamos las claves del encuentro, la última hora deportiva y el momento de juego de los albinegros.

Con José Luis Gual, Dejan Racic, Miguel Alayrach y Miguel Ángel Mullor. Además, repasamos la actualidad del Castellón B con Juanfra Roca.

El CD Castellón defiende el liderato ante un Girona repleto de estrellas

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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