Historia | La trágica historia de Francisco Mamblona, el héroe del último triunfo del Castellón en Girona en Segunda División

Más de 78 años han pasado desde el último triunfo del CD Castellón ante el Girona en Segunda División. Hay que remontarse hasta la temporada 1948/49, cuando el equipo dirigido por el almeriense Francisco Gómez logró imponerse en el antiguo Camp de Vista Alegre. Un triunfo con nombre propio. Francisco Mamblona se vistió de héroe para sumar los dos puntos con un hat-trick estelar que resultó decisivo en el 2-3 definitivo. Mamblona fue uno de los jugadores más determinantes para que aquel Castellón lograra la permanencia en Segunda División. El delantero, natural de El Cabanyal (València), llegó esa misma temporada 1948/49 procedente del Alicante CF y firmó un curso espectacular en su estreno. De los 46 goles que anotó el conjunto albinegro, 23 llevaron la firma del propio Mamblona. Una cifra todavía más llamativa teniendo en cuenta que el ariete valenciano disputó 23 partidos en liga.

En su segunda temporada sus cifras se redujeron en una campaña en la que solamente disputó diez encuentros y aportó tres tantos antes de abandonar la entidad el 18 de febrero debido a los problemas económicos que atravesaba el club y que acabarían desembocando en el descenso del conjunto albinegro a Tercera División. Tras dejar el CD Castellón, fichó por el Melilla para continuar compitiendo en Segunda División.

Un trágico accidente

El 26 de enero de 1951, durante un desplazamiento con el equipo, Francisco Mamblona, un compañero y el masajista del club perdieron la vida en un trágico accidente. El viaje debía realizarse inicialmente en avión, pero un temporal obligó a cambiar los planes y la expedición tuvo que combinar el trayecto en barco con un largo recorrido por carretera.

La expedición azulina partió de Málaga rumbo a Alicante, pero a las doce y cuarto del mediodía, cerca de la localidad granadina de Loja, un camión de gran tonelaje golpeó por detrás al autobús en la que viajaba el equipo. El impacto provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, que acabó dando varias vueltas de campana y provocando la muerte de Francisco Mamblona, a los 28 años.

Trayectoria y estadísticas de Francisco Mamblona / BD Fútbol

La noticia tuvo un gran impacto tanto a nivel nacional como internacional. El fútbol español se solidarizó con el equipo melillense, guardándose un minuto de silencio en todos los partidos celebrados en nuestro país.