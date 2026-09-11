Directo Girona-Castellón | Examen para el líder en Montilivi

El CD Castellón defiende este sábado, 12 de septiembre del 2026, su liderato en solitario de LaLiga Hypermotion en uno de los escenarios más exigentes de la categoría. El conjunto albinegro visita al Girona en Montilivi (18.30 horas) después de sumar 10 puntos en cuatro jornadas y encajar un solo gol.

La victoria ante el Albacete (2-0) reforzó la confianza de un equipo que pretende mantener su identidad frente a un recién descendido que enlaza dos triunfos y conserva futbolistas con experiencia reciente en la Champions. Pablo Hernández advierte de que el rival posee «jugadores de mucho talento y calidad», pero no renuncia a tomar la iniciativa: «Vamos con la idea clara de imponer nuestro juego».

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El técnico resta importancia a la primera posición por lo temprano del campeonato, aunque destaca que los puntos avalan el trabajo realizado. El Castellón afrontará el encuentro con Fabrizio Brignani como única baja y el respaldo de numerosos seguidores orelluts, que agotaron en dos horas las entradas facilitadas para la zona visitante.

OTRA NOTICIA DE IMPACTO. El Castellón, sexto en el ránking del límite salarial con 15,433 millones, un 35,5% más respecto al del final del curso pasado.

LO QUE HA DICHO PABLO HERNÁNDEZ. El amplio repaso a la actualidad, en un click.

ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN. Recordemos: es la quinta jornada, con el Castellón al frente (antes de los partidos de este fin de semana): 10 puntos y solo un gol en contra.