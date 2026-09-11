Las frases de Pablo Hernández en la previa del Girona-Castellón: El rival, estado de Jakobsen, situación de Suero...

El CD Castellón afronta este sábado una de las visitas más exigentes de este inicio de temporada. El conjunto albinegro se mide a un Girona que aspira a regresar a Primera División y que cuenta con futbolistas de experiencia en la máxima categoría y en la Champions League. Pablo Hernández, en la previa del encuentro, ha puesto en valor la dificultad del rival, aunque también ha insistido en la capacidad de su equipo para competir ante cualquier adversario.

El técnico albinegro también ha repasado la actualidad de su plantilla, confirmando que Adam Jakobsen volverá a estar disponible tras completar toda la semana de entrenamientos con el grupo. Además, ha hablado de la adaptación de Federico Ceccherini e Ilias Kostis, de la competencia por un puesto en el once y de la situación de Isra Suero, que continúa trabajando a la espera de contar con más minutos.

Rival de entidad

«Es un rival fuerte cuyo objetivo es volver a Primera División. Tiene jugadores que han jugado en Primera o en Champions. Obviamente, pensamos que es un partido en el que vamos a tener que estar muy bien para ganarlo. Vamos con la idea muy clara de seguir en la línea. Va a ser un partido bonito de ver».

El liderato

«Más allá de estar líderes ahora, esto es el principio. En tres puntos hay ocho equipos. Eso siempre te refuerza. Más allá de estar líderes, son los puntos que llevamos en estos partidos. Va a haber muchos cambios de posiciones en estas jornadas y hasta que no avance más la liga no veremos dónde está cada equipo».

Motivación extra

«Obviamente, jugar contra un equipo como el Girona, que hasta hace tres años jugaba la Champions, es una motivación extra. Pero este equipo compite contra cualquiera. Si queremos estar arriba, debemos competir contra cualquiera. Se ha demostrado que todos los equipos de la liga te pueden plantar cara».

Estado de Jakobsen

«Adam está mucho mejor. Ha entrenado toda la semana con el grupo y va a estar disponible. Federico (Ceccherini) e Ilias (Kostis) están adaptándose y cogiendo ritmo en los entrenamientos. Ya están disponibles».

Las claves del Girona

«Son jugadores muy verticales. Lo que hemos podido ver de ellos es que necesitan muy poco para hacer gol. También han encajado, pero las claves estarán en mantener la concentración defensiva, porque en pocos espacios te pueden hacer mucho daño. El otro día también demostraron en Gijón que tienen esa capacidad para sufrir».

El nivel del equipo

«El equipo viene de hacer buenos partidos, aunque en momentos de los dos últimos encuentros no se haya visto la mejor versión. Pero, en la mayoría del tiempo, hemos sido superiores. Eso refuerza a la gente que está jugando y a los que salen desde el banquillo, y abre el abanico tanto para los futbolistas del banquillo como para mí».

La competencia

«Demostró el otro día que está preparado, pero igual que él hay otros jugadores que están listos para iniciar. Cuando viene un jugador de otro país tan joven, podrías pensar que necesita más tiempo de adaptación, pero demostró que está listo».

La situación de Isra Suero

«Isra es un jugador de la plantilla como otro más. Está preparado para jugar lo que tenga que jugar».

Crecimiento en el límite salarial

«No es fácil gestionar todas esas cosas a nivel de club, con ventas y compras. Esto refuerza lo que está haciendo el club. Hay aficionados que igual no están muy de acuerdo con que se venda a un jugador o a otro, pero para seguir creciendo necesitas hacer lo que está haciendo el club».

La importancia de la solidez defensiva

«Cuando encajas poco siempre estás más cerca de ganar. Nuestra filosofía desde hace años es ir a ganar cada partido, marcar más goles que el rival y, si a eso le sumas que defiendes bien, eso refuerza al equipo. El año pasado también tuvimos una racha de siete partidos sin encajar y luego en dos partidos nos metieron ocho goles».

Desplazamiento a Girona

«Nosotros sabemos de la importancia de la afición, aquí y fuera de casa. Girona no está muy lejos, es buen horario y eso ha facilitado el desplazamiento. Para nosotros es una faceta muy importante».

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Tincho Conde

«Su situación es igual que la del resto, es jugador de la plantilla. Este año pensamos que era bueno que saliera cedido para coger minutos y ritmo de competición, pero él quiso quedarse y seguir aquí. Está trabajando muy bien y no pone ningún pero. Ahora está teniendo difícil participar, pero veremos si en unas semanas cambia la situación. Es un chico que siempre quiere ayudar y es muy querido en el vestuario».