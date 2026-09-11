Suero, el revulsivo que se resiste a decir adiós al Castellón

Isra Suero necesita muy poco tiempo para cambiar un partido. El mediapunta madrileño volvió a demostrarlo ante el Albacete: entró en el minuto 57, recibió una sonora ovación del SkyFi Castalia y, solo seis minutos después, marcó el segundo gol del CD Castellón con una delicatessen ante Diego Mariño. Todavía estuvo cerca de firmar el doblete con un remate al poste.

Su actuación llegó en plena incertidumbre sobre su continuidad. El futbolista estudia una oferta del Maccabi Tel-Aviv, cuyo mercado de fichajes permanece abierto hasta el 16 de septiembre. Mientras decide si acepta la propuesta israelí, Suero continúa ofreciendo sobre el césped el argumento más sólido para defender su permanencia.

Seis goles y cuatro asistencias como suplente

Los números confirman la capacidad de Isra Suero para marcar diferencias desde el banquillo. Entre la pasada temporada y el inicio de la actual, el atacante ha acumulado seis goles y cuatro asistencias como suplente, lo que supone una participación directa en diez tantos del Castellón.

Durante buena parte de la campaña 2025/2026 fue el mejor revulsivo de LaLiga Hypermotion. A finales de marzo ya registraba cuatro goles y cuatro asistencias tras comenzar los partidos en el banquillo. Ningún otro jugador de la categoría había participado entonces en tantos goles como suplente.

El madrileño amplió posteriormente esa cuenta en la última jornada. Salió en el minuto 64 ante el Eibar y, seis minutos después, marcó el 2-1 que clasificó al Castellón para el play-off de ascenso. Su gol hizo estallar Castalia y permitió al equipo de Pablo Hernández cerrar la Liga en sexta posición.

Esta temporada ha vuelto a repetir el patrón. Suero comenzó en el banquillo frente a la Real Sociedad B y no llegó a participar; disputó los últimos 23 minutos contra el Sabadell, quedó fuera de la convocatoria ante el Celta Fortuna por la posibilidad de marcharse y reapareció frente al Albacete. En sus primeros 56 minutos de LaLiga Hypermotion ha conseguido un gol.

Sin titularidades esta temporada

Pese a su rendimiento, Suero todavía no ha sido titular en las cuatro primeras jornadas. Tampoco comenzó de inicio en el último encuentro de la pasada campaña contra el Eibar ni en los dos partidos de la eliminatoria de ascenso frente al Almería.

Su condición de suplente, sin embargo, no significa que tenga un papel secundario. El madrileño se ha convertido en uno de los recursos preferidos de Pablo Hernández para las segundas partes, cuando los encuentros se abren, aparecen espacios entre líneas y el Castellón necesita aumentar su presencia cerca del área.

El entrenador albinegro ya destacó la pasada campaña que Suero “aporta cosas siempre que sale”. Aquellas palabras llegaron después de que el futbolista ingresara tras el descanso ante la Cultural Leonesa y asistiera a Ousmane Camara. Hasta finales de marzo había generado ocho goles como suplente: cuatro marcados y cuatro asistidos.

Pablo Casado

Pablo Hernández pide que Suero se quede

La postura de Pablo Hernández sobre el futuro del jugador es clara. Después de la victoria ante el Albacete, el técnico reconoció públicamente que desea seguir contando con él.

“Le he dicho que estoy encantado con él y me gustaría que se quedara”, explicó el entrenador, quien también definió al madrileño como “un jugador determinante” y aseguró que “será importante, si se queda”.

Hernández también desveló que su intención era alineararlo como titular frente al Celta Fortuna. La aparición de una propuesta para abandonar el club en los últimos días del mercado español modificó los planes y provocó que Suero quedara fuera de la convocatoria.

Una vez descartada su salida antes del cierre de la ventana nacional, el atacante regresó a la dinámica del equipo y entró en la lista ante el Albacete. El SkyFi Castalia lo recibió con aplausos y, después de su gol, la grada le pidió abiertamente que continúe.

Isra Suero, autor del 2-0 ante el Albacete. / KMY ROS

La oferta del Maccabi Tel-Aviv sigue vigente

El futuro de Suero todavía no está resuelto. El Maccabi Tel-Aviv ha presentado una propuesta económicamente atractiva al al jugador, que tiene contrato con el Castellón hasta el 30 de junio del 2027.

Aunque la posibilidad de una salida continúa abierta porque el mercado israelí no cierra hasta el 16 de septiembre. La decisión depende fundamentalmente del futbolista. El interés del conjunto hebreo y el plazo del mercado israelí mantienen la incógnita.

El club cuenta con alternativas en la mediapunta, como Fran Castillo, Antonio Gala o Pablo Santiago, pero perdería a un a un futbolista con una capacidad especial para aprovechar los minutos finales. Suero interpreta bien los espacios, ataca el el área los desmarques de ruptura y conserva un notable olfato dentro del área.

La apuesta personal de Bob Voulgaris

Haralabos Voulgaris siempre ha defendido a Isra Suero. El presidente y máximo responsable deportivo del Castellón apostó por su fichaje en enero del 2023, cuando el jugador militaba en el Elversberg alemán y era prácticamente desconocido para gran parte del fútbol español.

Su adaptación no fue inmediata, pero Voulgaris mantuvo su confianza incluso durante los periodos en los que el madrileño tuvo menos protagonismo. La entidad acabó renovando su contrato hasta 2027 después de que se convirtiera en uno de los futbolistas más productivos de la plantilla.

Los números han respaldado la apuesta. Desde su llegada, Suero ha superado los 100 partidos y los 20 goles con el Castellón, ha sido importante en el ascenso a Segunda y ha firmado tantos decisivos como el conseguido frente al Eibar para acceder a la promoción.

Suero guarda silencio sobre su futuro

Mientras el plazo del mercado israelí se agota, Suero evita pronunciarse públicamente sobre su decisión. Sus últimas publicaciones en Instagram se han centrado en su actividad deportiva y en las imágenes de su actuación contra el Albacete, sin mensajes explícitos sobre la propuesta del Maccabi Tel-Aviv o una posible despedida.

El mediapunta mantiene así la incertidumbre fuera del campo, pero su respuesta deportiva ha sido inequívoca. Seis goles y cuatro asistencias como suplente explican su valor para el Castellón. Aunque no sea titular, pocos jugadores necesitan tan poco tiempo para resultar decisivos.