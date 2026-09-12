El Castellón B tiene un objetivo claro: enmendar la plana ante el Alcoyano en Gaetà

El CD Castellón B afronta su segunda cita liguera con una misión clara: enmendar la plana tras el tropiezo inicial. El escenario de la redención será el campo de Gaetà Huguet, donde este sábado a partir de las 19:00 horas los albinegros buscarán sumar sus primeros tres puntos. El equipo es consciente de que necesita ajustar detalles defensivos para convertir las buenas sensaciones en un resultado positivo ante su afición. Arbitrará el zaragozano Rafael Cenis Martínez.

El técnico Juan Casajús analiza con autocrítica el debut frente al CF Intercity (1-2), un duelo donde sus pupilos combinaron fases de juego muy interesantes con desajustes deficientes que costaron caros. Para revertir la situación, el entrenador dispone de todos sus efectivos y ya medita cambios en el once titular. Se prevé la entrada de futbolistas que se quedaron fuera de la lista el pasado sábado, buscando piernas frescas y una mayor solidez táctica.

Jacobo de Oro y Derek Cuevas confían en tener sus minutos este sábado. / Juan Francisco Roca

Un muro alicantino

El reto no será sencillo, ya que enfrente estará el CD Alcoyano, un rival calificado como un auténtico bloque rocoso y bien armado. El conjunto de Alcoy, diseñado con una plantilla confeccionada para pelear firmemente por el ascenso, llega a la capital de la Plana tras saldar con un empate su estreno liguero. Los alicantinos destacan por su oficio y competitividad, lo que obligará al filial albinegro a madurar el partido y evitar concesiones.

El técnico del filial, Juan Casajús, prepara cambios para recibir al Alcoyano. / Juan Francisco Roca

El factor grada

Ante las dificultades que plantea el rival, el apoyo de la afición albinegra se perfila como un factor absolutamente vital para sacar adelante este complicado compromiso. El cuerpo técnico y los jugadores hacen un llamamiento a los seguidores para que conviertan Gaetà Huguet en un fortín. El empuje de la grada debe ser el jugador número doce que incline la balanza en los momentos de máxima exigencia física y mental.