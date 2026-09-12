La crónica | El Castellón logra en Girona una victoria de equipo grande y dice: ¡Aquí estoy yo! (1-2)

El CD Castellón de Pablo Hernández va en serio hacia el ascenso y este sábado ha dicho: ¡Aquí estoy yo! Con una plantilla infinitamente más barata y sin jugadores de relumbrón, el conjunto albinegro sometió al la pléyade de estrellas (para la categoría de plata) que tiene el Girona, conjunto catalán confeccionado para subir, con el límite salarial más alto de la categoría y que vio como los orelluts le daban la vuelta al 0-1 inicial para ganar 1-2 nada menos que en Montilivi, hace nada estadio de Champions. Una victoria de equipo grande.

Isra Suero y Orozco en la medular y un Ousmane Camara omnipresente fueron determinantes, con Sienra y Álvaro García en plan ejecutores. Los de la capital de la Plana, abajo desde el minuto 7, aprovecharon la expulsión de Abel Ruiz en el 52 para, a base de buen fútbol y paciencia, hacer morder el polvo a uno de los candidatos a regresar a la máxima categoría y seguir como líder en solitario.

Juanjo Nieto, durante el Girona-Castellón. / LaLiga

Mazazo inicial

Pablo Hernández tenía claro que visitar Montilivi no era tarea sencilla. El Girona de Quique Álvarez es lo más parecido a una selección de futbolistas de Primera División en un equipo de Segunda. El recién descendido combinado catalán mantiene gran parte de la estructura del pasado ejercicio y refuerzos de primer nivel, con experiencia internacional inclusive.

Pero el técnico albinegro planteó un partido valiente, manteniendo el 1-3-4-2-1 que sostiene desde la visita a Balaídos ante el Celta B Fortuna, y en todo momento le jugó de tú a tú a un rival que comenzó con la suerte de cara, ya que a los 7 minutos Junior Zamorano aprovechaba un rechace de Matthys a tiro de Fran Beltrán para anotar el 1-0.

Los locales, espoleados por el tempranero gol, tuvieron en Asprilla su mayor puñal, junto al ímpetu del joven Izan González, y la pólvora de Abel Ruiz y Vanat. Pero a medida que avanzó el primer acto, lideraro por el joven Orozco, el Castellón se adueñó de la medular.

Los orelluts dieron un paso al frente y fueron embotellando a un Girona muy conservador. Orozco y Diego Barri, este de cabeza, pusieron a prueba a Gazzaniga, que se lució con un paradón antes del descanso ante el testarazo del salmantino. Mismo lucimiento que tuvo Matthys, para evitar el 0-2 a una doble ocasión, con mano a mano incluida, de Vanat y Abel.

Isra Suero, durante el Girona-Castellón. / LaLiga

Pablo movió sus piezas tras el descanso, dando entrada a Mellot por Lucas Alcázar, pasando a Juanto Nieto al carril diestro y moviendo a Rodrigo Rego a la izquierda. Precisamente fue el de Rafalafena quien anotaba el que hubiera sido el 1-1 con gran remate de diestra en el segundo palo, pero el centro de Isra Suero había salido por línea de fondo antes de centrar.

El propio carrilero de Castelló pedía penalti instantes después tras un buen desborde, pero la falta que recibió fue fuera del área.

La jugada clave

Con los albinegros apretando llegó la jugada que cambió el partido. En el minuto 52, Abel Ruiz llegaba tarde a una acción de anticipación de Orozco en el centro del campo, totalmente intrascendente, pero dicha entrada suponía la segunda amarilla del internacional absoluto por España. Roja, a la calle y el Girona con 10 casi 40 minutos.

Comenzaba entonces un nuevo partido, 10 contra 11 y con la reválida para los albinegros de tener que remontar un 1-0 adverso.

Momento de la expulsión de Abel Ruiz (d), durante el Girona-Castellón. / LaLiga

Pablo fue a por todas al instante y volvió a mover el árbol. Hamza Bellari e Iñigo Córdoba entraron por Rego y Juanjo Nieto para convertirse en los duelos de las bandas, en busca de la verticalidad y determinación de ambos. Por su parte, Álvarez fortalecía la medular con la entrada en banda de Boñar (que es lateral derecho) y dejaba solo arriba al gigante ucraniano Oleksandr Pyshchur, de 2.04 de altura.

El Castellón encerró a un Girona que apenas podía achicar balones. El monólogo orellut, con Orozco dirigiendo el juego y el resto profundizando e inventando, fue coleccionando ocasiones. Córdoba lo intentaba desde fuera, Camara mandaba un latigazo desde la frontal que sacaba Gazzaniga abajo y Isra Suero lo probaba desde dentro del área, pero tras tocar en el guineano el balón salía rozando el poste.

El cabezado de Ousmane Camara que origió el 1-1, durante el Girona-Castellón. / LaLiga

Premio a la insistencia

Pasaban los minutos y el empate no llegada. El Girona resistía. Pablo volvía a meter más pólvora en el cañón orellut, dando entrada a Jakobsen y Álvaro García por Diego Barri y Fran Castillo.

El dibujo ya no existía. Los tres centrales se sumaban a la medular, Orozco se quedó solo como único mediocentro, Suero y Jakobsen se movían entre líneas y auxiliaban a los extremos Hamza Bellari e Iñigo Córboba, mientras que Camara y Álvaro García fueron los dos hombres boya en la delantera.

El acoso y derribo era total y la insistencia obtuvo sus frutos en cuatro minutos, con los dos goles de la victoria del 81 al 86. Ambos iniciados por centros de Suero y Jakobsen, seguidos por sendos espectaculares remates de Ousmane Camara -el primero de cabeza y el segundo con la derecha-, rechazados por Gazzaniga, el del empate anotado por Sienra y el del triunfo con la testa por Álvaro. El Castellón afianza su liderato con una victoria de equipo grande en Montilivi.

Álvaro García y Jakobsen se abrazan tras el triunfo al final del partido Girona-Castellón. / LaLiga

La ficha técnica

-Girona: Gazzaniga; Alejandro Francés (Morante, m. 82), David López, Junior Zamorano, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Izan; Asprilla (Javi Boñar, m. 57), Abel Ruiz, Bryan Gil (Carles Pérez, m. 14; Abdul Mumin, m. 82); y Vanat (Pyshchur, m. 57).

-Castellón: Matthys; Juanjo Nieto (Hamza Bellari, m. 57), Alberto Jiménez, Sienra; Rodrigo Rego (Iñigo Córdoba, m. 57), Orozco, Diego Barri (Jakobsen, m. 67), Lucas Alcázar (Mellot, m. 46); Isra Suero, Fran Castillo (Álvaro García, m. 77); y Ousmane Camara.

-Goles: 1-0. Min. 7: Junior Zamorano. 1-1. Min. 81: Sienra. 1-2. Min. 86: Álvaro García.

-Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (Comité Andaluz). Amonestó a los locales Carles Pérez (m. 73), Izan (m. 94) y Pyshchur (m. 99) y a los visitantes Alberto (m. 76) y Jakobsen (m. 88). Expulsó al local Abel Ruiz por doble amarilla (m. 48+ y m.52).

-Estadio: Estadi de Montilivi.

-Entrada: 11.182 espectadores.