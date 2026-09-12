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¡Locura en la recta final! El filial albinegro destroza al Alcoyano en un final apoteósico (3-0)

Los chicos de Juan Casajús firman una exhibición de castigo y efectividad ante un rival serio

Manu Portela y Nacho Vizcaino se abrazan tras el gol del pontevedrés en el minuto 85.

Manu Portela y Nacho Vizcaino se abrazan tras el gol del pontevedrés en el minuto 85. / Juan Francisco Roca

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Juanfran Roca

Castellón

El Castellón B firmó una exhibición de querer y poder ante un rival de entidad. Desde el pitido inicial, los chicos de Juan Casajús se mostraron como un bloque descarado, peleón y vertical, plantando cara a un Alcoyano muy peligroso en los contragolpes. El juego de los locales fluyó al ritmo que marcaron un gran Dennis Almiñana en la medular, un participativo Manu Portela y el canalizador Nacho Vizcaíno. Aunque los alicantinos pisaron más el área rival en la primera mitad, la defensa castellonense resistió con firmeza las acometidas visitantes.

El mediocentro Nacho Vizcaino brilló en la medular y abrió el marcador en el minuto 78.

El mediocentro Nacho Vizcaino brilló en la medular y abrió el marcador en el minuto 78. / Juan Francisco Roca

Iván Biarge sostiene al equipo

El duelo fue un constante intercambio de golpes donde los porteros se convirtieron en protagonistas. En el minuto 20, Tiko Iniesta asistió a Chinchilla, pero el guardameta albinegro Iván Biarge rechazó con los pies de forma providencial. La réplica local llegó en el 23 con un disparo teledirigido de Nico Font que sacó la zaga bajo palos. A partir de ahí, el Alcoyano estiró líneas con contras peligrosas de Álex Alonso y Toni Penyafort, mientras que el filial asustaba por medio de Miguelón y un activo Jaime Pérez, quien rozó el primero de la tarde en el minuto 59.

El pontevedrés Manu Portela cerró el marcador con un gran gol en el minuto 95.

El pontevedrés Manu Portela cerró el marcador con un gran gol en el minuto 95. / Juan Francisco Roca

Cuando el partido parecía abocado al empate, se desató el ciclón albinegro en una recta final de locos. En el minuto 78, Nacho Vizcaíno abrió la cuenta con un espléndido testarazo que desató la locura en la grada. Lejos de replegarse, la insistencia y efectividad del filial terminaron por aniquilar a su rival; Jaime Pérez y Manu Portela prolongaron el castigo con dos goles consecutivos que sellaron el definitivo 3-0, certificando un gran triunfo de fe y fútbol.

Ficha técnica:

-3- CD Castellón B: Iván Biarge; Willmann (Julián, min. 73), Iago Parente, Guille Trilla, Dennis; Derek (Jaime, min. 53), Manu Portela, Nacho Vizcaino, Nico Font (Caro, min. 85); Miguelón (Fer Martínez, min. 85). y Óscar Albiol (Jacobo, min. 85).

-0- CD Alcoyano: Jagoba Zárraga; Loren, Solbes, Raúl González (Kenneth, min. 59), Ivi; Tiko Iniesta (Romero, min. 59), Lledó (Mecerreyes, min. 59), Soler, Pablo Carbonell (Naranjo, min. 80); Toni Penyafort y Chinchilla (Álex Santos, min. 24).

Goles: 1-0. Min. 78: Nacho Vizcaino. 2-0. Min. 85: Jaime Pérez. 3-0. Min. 87: Manu Portela.

Árbitro: Rafael Cenis Martínez (Zaragoza). Amonestó a los locales Vizcaino, Parente y Miguelón; y a los visitantes Raúl, Iniesta, Lledó y Soler.

Campo: Gaetà Huguet.

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Entrada: 200 espectadores.

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