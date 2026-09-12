Pablo Hernández, orgulloso de su Castellón: "Hemos tenido la capacidad para mover el balón, generar ocasiones y remontar el partido"

Pablo Hernández valoró muy positivamente la remontada del CD Castellón ante el Girona (1-2), un triunfo de peso que permite a los albinegros reforzar su liderato y, a falta de media jornada por disputar, aumentar la diferencia con el segundo clasificado (Las Palmas) a tres puntos. El técnico reconoció las dificultades que planteó el conjunto catalán en el inicio del encuentro, pero destacó la capacidad de su equipo para crecer con el paso de los minutos e imponer finalmente su estilo.

El entrenador también puso en valor la aportación de Isra Suero, titular por primera vez en lo que va de temporada, y subrayó la importancia de contar con toda la plantilla para afrontar la temporada al completo. Además, consideró que ganar después de comenzar por detrás en el marcador supone un importante refuerzo para la confianza del grupo y para el trabajo que viene realizando desde el inicio de la temporada.

Valoración del partido

«Ellos han entrado mejor al partido en los primeros minutos. Nos han presionado bien, nos han buscado la espalda y luego han marcado en un balón parado en el que nosotros estábamos mal colocados. Después hemos ido creciendo y, conforme pasaban los minutos, encontrábamos mejor nuestro juego. Sabíamos que eran muy peligrosos en las transiciones y con los balones a la espalda, y han tenido también la ocasión de hacer el segundo en un mano a mano. Nosotros hemos tenido un remate de cabeza que ha sacado muy bien Gazzaniga, pero creo que la primera parte ha sido muy igualada.

En la segunda parte hemos hecho algún cambio y eso nos ha permitido jugar un poco más arriba. Con la expulsión sabíamos que teníamos que tener paciencia, porque ellos se iban a encerrar, y a partir de ahí hemos ido introduciendo cambios ofensivos. Al final hemos encontrado el premio. A veces, cuando el contrario se queda con un hombre menos, parece que todo es más fácil, pero no lo es. El rival se mete en bloque bajo y nosotros hemos tenido la capacidad para mover el balón, generar ocasiones y remontar el partido».

Otro gran partido de Isra Suero

«Isra es un gran jugador y nos ha dado muchísimo durante los años que lleva en el club. Es un futbolista muy importante para nosotros. Hoy le ha tocado salir de inicio después de bastante tiempo sin hacerlo. Vamos a necesitar a todos y los jugadores lo saben.

Jugará quien se lo merezca y quien considere más oportuno para cada partido. El otro día ganamos en casa por 2-0 y hoy he hecho cuatro cambios. Intento poner a los jugadores que creo que son mejores para cada encuentro. Además, hoy teníamos alguna limitación con determinados futbolistas».

Una victoria que refuerza al líder

«Esta victoria nos da mucha confianza, más si cabe después de haber empezado por detrás en el marcador. Sabemos que el Girona es un gran equipo y que tiene jugadores que la temporada pasada estaban en Primera División. Sabíamos que iba a ser difícil, pero veníamos con la mentalidad de hacer nuestro partido e implantar nuestro estilo, como hacemos tanto en casa como fuera y sea quien sea el rival.

Siempre queremos imponer nuestro estilo. Hoy nos ha costado en los primeros minutos, pero lo hemos ido consiguiendo con el paso del encuentro. Llevarnos los tres puntos de aquí es muy importante para nosotros y nos permite seguir afianzando el trabajo que venimos haciendo día a día».