La previa del Girona-Castellón: Montilivi pone a prueba al líder

El mejor arranque del siglo firma este CD Castellón antes de visitar al Girona FC hoy, a las 18.30 horas. Una prueba de fuego y de nivel para comprobar, aunque todavía sea muy pronto, cuál puede ser el techo del conjunto dirigido por Pablo Hernández.

Las cuatro primeras jornadas no solamente han servido para superar cualquier registro de este siglo, sino que sitúan al cuadro albinegro como líder del campeonato e invicto después de haber sumado tres triunfos y un empate. Números ilusionantes, refrendados por el buen fútbol de un equipo que, con el paso de las jornadas, ha ido prolongando sus grandes momentos sobre el césped.

Alta competitividad

Si hay algo que ha mejorado el Castellón respecto a la pasada campaña es su capacidad de sufrimiento. En este arranque liguero, el cuadro albinegro ha acusado por momentos la corta pretemporada, que le ha hecho llegar con la gasolina justa al tramo final de algunos encuentros. Ha sido precisamente en esas situaciones cuando el conjunto 'orellut' ha dado un paso al frente para conservar el resultado y demostrar una fortaleza competitiva digna de los equipos más fuertes del campeonato. Un factor vital para resistir ante rivales de gran entidad como el Girona.

Un sistema que funciona

Después del empate ante el Sabadell, Pablo Hernández decidió mutar en Vigo y apostar por un sistema con tres centrales -Mellot, Alberto y Sienra- que permitía proyectar a Juanjo Nieto y Córdoba por los carriles. La pasada jornada repitió la fórmula y volvió a dar sus frutos ante el Albacete, destacando las posiciones interiores de Pablo Santiago y Fran Castillo, que apuntan de nuevo al once por detrás del goleador Ousmane Camara.

Con Jakobsen, Ceccherini y Kostis ya disponibles para entrar en la convocatoria, las principales incógnitas de cara al posible once se encuentran en el acompañante de Diego Barri. Álvaro Martín ha ejercido como su escudero en las cuatro primeras jornadas, mientras que Maty Orozco debutó el pasado domingo derribando la puerta con una actuación estelar en los 23 minutos que permaneció sobre el césped. La otra duda aparece en el carril izquierdo, donde Córdoba y Rodrigo Rego pugnan por un puesto.

Un Girona muy goleador

El conjunto catalán tiene muchos argumentos para pensar que es un candidato al ascenso directo. El principal es la pólvora ofensiva de sus atacantes, traducida ya en nueve goles, siendo el equipo que más veces ha visto puerta en Segunda División. Además, el Girona llega tras despejar las dudas de un arranque dubitativo y encadenar dos triunfos ante Las Palmas (5-2) y el Real Sporting (0-2), con Asprilla, por quien pagó 18 millones, como jugador emblema y máximo goleador de la Liga con cuatro dianas. Junto a él aparecen Bryan Gil, Vanat, Abel Ruiz, David López o Gazzaniga, todos con experiencia en Champions y que serán una piedra de toque para un Castellón que no quiere perder el liderato.