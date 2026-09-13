El 'antihéroe' Álvaro García y su desahogo con el Castellón: de quedarse a las puertas de jugar ante el Albacete a crucial en Girona

Álvaro García ha necesitado una sola acción para cambiar el relato. Después de un verano en el que ha tenido que convivir con constantes rumores sobre una posible salida del CD Castellón, el delantero apareció en el momento más oportuno para marcar el gol que completó la remontada albinegra ante el Girona (1-2).

Su cabezazo en el minuto 85, después de que Gazzaniga rechazara un disparo de Ousmane Camara, permitió al equipo de Pablo Hernández conquistar Montilivi y conservar el liderato de Segunda División. Fue también una reivindicación personal para un futbolista que vive a la sombra del atacante guineano, indiscutible en la punta del ataque castellonense.

De quedarse sin entrar a marcar el gol decisivo

El fútbol le devolvió en Girona lo que le había negado una semana antes. Álvaro estaba preparado para salir ante el Albacete, pero la lesión de Juanjo Nieto obligó a Pablo Hernández a modificar sobre la marcha el último cambio. El delantero tuvo que regresar al banquillo cuando ya aguardaba junto a la banda.

«Son situaciones que pasan en los partidos. En el momento duelen, pero toca asumirlas, como creo que he hecho, trabajando y dando el máximo», explicó después de convertirse en el protagonista de la victoria en Girona.

Solo siete días más tarde recibió una nueva oportunidad y no la desaprovechó. «La diosa fortuna, o el fútbol, ha hecho que seis días después sea yo el que dé el gol de la victoria. Estoy súper contento», reconoció.

Segundo tanto con el Castellón

El tanto de Montilivi fue el segundo de Álvaro García con la camiseta del Castellón. El primero llegó durante la pasada temporada, en la derrota por 1-2 frente al Córdoba en el SkyFi Castalia. El cántabro entró precisamente en sustitución de Camara y marcó de cabeza en el minuto 81, aunque aquel gol no sirvió para que los albinegros sumaran.

Esta vez sí tuvo un valor decisivo. «Trabajas mucho para que lleguen días como estos y, cuando llegan, toca disfrutarlos. Lo más importante son los tres puntos y volver a ganar fuera. Eso, al final del campeonato, te hace estar cerca de los objetivos», afirmó.

Una remontada construida desde la paciencia

Álvaro también destacó la capacidad de reacción del Castellón después de un comienzo en el que el Girona fue superior. «Hemos arrancado por debajo y creo que ellos estuvieron un poco mejor, sobre todo durante los primeros 20 minutos. Luego el equipo se repuso, empezamos a ser más nosotros y a coger confianza», analizó.

La expulsión de Abel Ruiz facilitó el asedio albinegro, que desembocó en los goles de Agustín Sienra y Álvaro. «A raíz de la expulsión nos volcamos con todo y conseguimos darle la vuelta», añadió el delantero, que agradeció igualmente el apoyo de la afición desplazada: «Los orelluts son increíbles: Nos acompañan allá donde vayamos y nos empujan como los que más».

Después de varios meses esperando su momento y de escuchar durante todo el verano que podía abandonar Castalia, Álvaro García respondió donde más valor tienen las respuestas: sobre el césped y con un gol decisivo.