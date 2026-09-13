El curioso duelo de extécnicos del Castellón en Países Bajos: Plat le hace pasar a Schreuder su «peor partido como entrenador»

Los caminos de Johan Plat y Dick Schreuder volvieron a cruzarse este sábado en los Países Bajos. Los dos técnicos, protagonistas de la historia reciente del CD Castellón, se enfrentaron por primera vez como rivales en la Eredivisie. El duelo cayó con claridad del lado de Plat, cuyo Cambuur goleó por 3-0 al NEC de Schreuder y consiguió su primera victoria de la temporada.

El encuentro también contó con otro vínculo albinegro. Gonzalo Crettaz, exportero del Castellón, fue titular en la portería del NEC, pero no regresó al terreno de juego después del descanso. El guardameta argentino fue reemplazado por Nikolas Polster debido a unas molestias físicas, después de una primera parte complicada para todo el conjunto de Nimega.

Plat se impone a su antiguo jefe

El partido reunió en los banquillos a dos entrenadores que se conocen perfectamente. Plat fue ayudante de Schreuder en el Katwijk, el PEC Zwolle y el Castellón, antes de heredar el banquillo de Castalia tras la destitución del técnico neerlandés. Ambos trabajaron juntos durante 68 encuentros entre 2023 y 2025, periodo en el que el conjunto albinegro conquistó el ascenso a Segunda División y desarrolló un fútbol ofensivo que dejó huella entre la afición.

Esta vez, sin embargo, Plat se encontraba en el banquillo contrario. Su Cambuur, recién ascendido y colista antes de la jornada después de sumar solamente un punto en cinco partidos, salió con mucha más intensidad que el NEC. Los locales encontraron espacios con facilidad y se adelantaron en el minuto 21, cuando Billy van Duijl asistió a Ilyes Hamache, que apareció libre en el segundo palo para marcar el 1-0.

Crettaz había evitado anteriormente el primer tanto con una intervención ante Fabian Kvam, pero después estuvo cerca de cometer un grave error al medir mal una salida lejos de su portería. El argentino consiguió reaccionar a tiempo y evitó que la acción terminara en el segundo gol del Cambuur.

El NEC apenas generó peligro durante la primera parte. Su mejor ocasión llegó poco antes del descanso, en un envío de Tjaronn Chery que Kaj Sierhuis no consiguió rematar con precisión. Al término de los primeros 45 minutos, Schreuder introdujo a Polster en lugar de un Crettaz que no pudo continuar por problemas físicos. La crónica de ANP confirmó que el cambio estuvo motivado por la lesión del exportero albinegro.

Hamache sentencia al NEC

El relevo bajo palos no cambió el rumbo del encuentro. El Cambuur mantuvo el dominio y Hamache volvió a marcar en el minuto 54, otra vez después de aparecer completamente solo en el segundo palo. Schreuder reaccionó con un triple cambio y dio entrada a Bryan Linssen, Jamiro Monteiro y Emre Mor, pero su equipo continuó sin encontrar soluciones.

Sierhuis dispuso de un par de remates para reducir diferencias, aunque el conjunto de Plat siguió acumulando las oportunidades más claras. Ya en el tiempo añadido, Iwan Henstra firmó el definitivo 3-0 con un potente disparo desde fuera del área.

La victoria permite al Cambuur abandonar el último puesto y situarse 15º, con cuatro puntos. El NEC, tercero en la pasada Eredivisie, queda décimo con siete y afrontará el próximo jueves una exigente visita a la Juventus en la Europa League.

Plat disfruta de una noche «casi perfecta»

Plat se mostró exultante después de conseguir su primera victoria desde que asumió el mando del Cambuur. «¿Una noche perfecta? Casi. Podríamos haber marcado algún gol más, pero, aparte de eso, tengo pocas cosas de las que quejarme», declaró el antiguo entrenador del Castellón.

El neerlandés destacó especialmente la respuesta de sus futbolistas ante un adversario que la pasada temporada terminó tercero: «Jugamos contra un gran equipo que estuvo muy cerca de clasificarse para la Champions. He disfrutado de mi equipo, de las actuaciones individuales y del ambiente del estadio: ha sido fantástico».

El triunfo tuvo un significado especial por producirse ante Schreuder. En la previa, Plat ya había recordado la relación entre ambos: «Viví años muy bonitos con Dick y, aunque al final terminara de una determinada manera, recuerdo aquella etapa con mucha positividad y orgullo. Me alegra que le vaya bien». Después del partido, sin embargo, fue él quien pudo celebrar una noche que describió como prácticamente redonda. Voetbal International recogió sus declaraciones posteriores al encuentro.

Dick Schreuder y Johan Plat, en el Castellón. / CD Castellón

Schreuder: «Mi peor partido como entrenador»

Schreuder no buscó excusas después de la derrota ante su antiguo ayudante. El técnico calificó la actuación como: «Mi peor partido como entrenador». Así, lamentó la falta de intensidad y voluntad competitiva de sus futbolistas.

«Hubo cero intensidad y cero ganas de ganar. Eso es lo más importante en nuestra forma de jugar. Si no aparece, todo se vuelve difícil y el equipo ofrece una mala imagen», reconoció el exentrenador del Castellón.

El NEC concedió 3,2 goles esperados, su peor registro defensivo en la Eredivisie desde la llegada de Schreuder, según los datos publicados por Voetbal International. «No hay justificación posible. Ya hablamos de ello durante el descanso y continuaremos haciéndolo. Yo soy el entrenador y debo asegurarme de que lo hagamos mejor y de que no volvamos a ofrecer esta imagen», añadió.

La noche neerlandesa dejó así una escena con marcado acento albinegro: Plat celebró su primer triunfo con el Cambuur ante Schreuder, el entrenador con el que compartió banquillo en el SkyFi Castalia, mientras que Crettaz vivió la cara amarga del encuentro al encajar un gol y tener que abandonar el partido lesionado.