El lamentable resumen del Girona-Castellón: 'desaparecen' los dos goles albinegros

El CD Castellón ganó por 1-2 al Girona FC en Montilivi, aunque resulta imposible descubrir cómo lo hizo viendo únicamente el resumen publicado por el conjunto catalán. En una selección de imágenes difícil de justificar, el vídeo recoge el gol local, varias oportunidades locales y la expulsión de Abel Ruiz, pero no incluye ninguno de los dos tantos con los que el líder de Segunda División remontó el partido.

El resumen comienza mostrando el mejor arranque del Girona y concede todo el protagonismo al 1-0 de Junior Zamorano. El atacante aprovechó en el minuto 6 un rechace de Romain Matthys tras un disparo de Fran Beltrán para adelantar al equipo local. La acción aparece completa, incluida la celebración de los futbolistas y de la grada de Montilivi.

Gazzaniga y la expulsión, sí; los goles, no

El vídeo también se recrea en una de las mejores intervenciones de Paulo Gazzaniga. El guardameta evitó el empate antes del descanso al desviar un cabezazo de Diego Barri que se dirigía hacia la escuadra. Una parada espectacular que permitió al Girona mantener su ventaja al término de la primera mitad.

Diego Barri, tras el paradón de Paulo Gazzaniga. / CD CASTELLÓN

Ya después del descanso, el resumen sí muestra otra de las acciones determinantes del encuentro: la segunda tarjeta amarilla y consiguiente expulsión de Abel Ruiz. El delantero dejó al Girona con 10 jugadores en el minuto 52 y facilitó que el Castellón aumentara su dominio hasta encerrar al conjunto catalán cerca de su área.

Sin embargo, a partir de ahí se produce la incomprensible omisión. El montaje pasa por alto los dos goles con los que el Castellón dio la vuelta al marcador. No aparece el empate de Agustín Sienra en el minuto 80 ni tampoco el definitivo 1-2 de Álvaro García apenas cinco minutos después.

Una remontada borrada del vídeo

Sienra recogió un balón suelto dentro del área para establecer la igualada y premiar el prolongado asedio albinegro. El Castellón no se conformó y completó la remontada en el minuto 85. Ousmane Camara obligó a intervenir a Gazzaniga y el rechace quedó muerto dentro del área pequeña. Álvaro García apareció para cabecear el balón a la red y silenciar Montilivi.

Nada de eso figura en el lamentable resumen difundido por el Girona. El espectador puede ver el gol local, una parada de su portero y la expulsión que dejó al equipo con 10, pero no las dos acciones que explican el resultado final. El vídeo encuentra espacio para destacar las intervenciones favorables al conjunto gerundense, aunque borra los tantos de Sienra y Álvaro.

La omisión llama todavía más la atención porque no se trata de jugadas secundarias, sino de los dos goles que decidieron el Girona-Castellón. El equipo local se adelantó pronto, pero los de Pablo Hernández crecieron con el paso de los minutos y aprovecharon su superioridad numérica para transformar el 1-0 en un 1-2 en apenas cinco minutos.

El Castellón abandonó Montilivi con tres puntos de enorme valor que le permiten mantenerse invicto y continuar como líder de Segunda, con 13 puntos de 15 posibles. Una remontada histórica en uno de los campos más exigentes de la categoría que, en el resumen del Girona, ha quedado literalmente fuera de plano.

Los dos resúmenes

El incompleto del Girona FC.

El completo del CD Castellón.