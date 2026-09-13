La radiografía de los jugadores del Castellón, así jugaron en Girona: ¡Encuesta: vota al mejor!
'Mediterráneo' analiza la participación de los jugadores que dirige Pablo Hernández en el triunfo por 1-2 en Montilivi: ¡Danos tu opinión!
El CD Castellón de Pablo Hernández logró una victoria de equipo grande en Montilivi el pasado sábado. Un triunfo por 1-2 ante el Girona en un estadio y ante un rival que hace dos temporadas eran de Champions League. Los goles postreros de Sienra y Álvaro García en la recta final del encuentro dieron la vuelta al tanto inicial del local Junior Zamoran, logrando el conjunto albinegro tres puntos de prestigio que le sirven para seguir como líder en solitario de Segunda División. Eso sí, el combinado gerundense jugó con 10 hombres desde el minuto 52 por expulsión de Abel Ruiz, que vio la segunda amarilla llegando tarde a una acción en la medular en la que Orozco se anticipó.
Los de la capital de la Plana siguen invictos en el presente ejercicio, con cuatro victorias y un empate en los cinco partidos disputados hasta la fecha y por dos semanas consecutivas serán líderes en solitario.
Esta es la radiografía del Periódico Mediterráneo sobre la participación de los jugadores que dirige Pablo Hernández.
El uno a uno del CD Castellón en Girona
EL MEJOR
Camara | 9 |
Omnipresente en ataque, con movilidad y originó los dos goles con dos remates suyos.
RESTO DE TITULARES
Matthys | 8 |
Muu buena actuación del belga, con dos paradas clave, una en cada parte.
Juanjo Nieto | 8 |
Sólido, fuerte y expeditivo en defensa. En ataque tuvo llegada y atrevimiento.
Alberto Jiménez | 8 |
El jefe de la defensa. Manó, ordenó, se anticipó y muy seguro en la marca.
Sienra | 8 |
Muy completo. Rápido en los cruces y serio en la marca, y peligroso arriba. Marcó el 1-1.
Rodrigo Rego | 6 |
Tiene talento y dinamismo, destacando por momentos, aunque algo intermitente.
Orozco | 8 |
Mucha personalidad pese a sus 18 años. Lideró el centro del campo y canalizó bien.
Diego Barri | 7 |
Jugador cuya labor fue clave en la medular, dando mucho equilibrio y criterio.
Lucas Alcázar | 6 |
Bien en sus subidas por banda y cuando centró de zurda. Le costó en defensa.
Isra Suero | 8 |
Dinámico y con llegada, sus centros de zurda fueron determinantes en Montilivi.
Fran Castillo | 6 |
Tuvo detalles en ataque y movilidad. Correcto, aunque si peso en acciones ofensivas.
También jugaron
Mellot | 7 |
Aportó jerarquía en el eje de la zaga como central por la derecha.
Hamza Bellari | 6 |
Incisivo aunque intermitente desde que entró, con buen uno contra uno.
Iñigo Córdoba | 7 |
Mucha llegada por la izquierda, generando varias ocasiones de peligro.
Jakobsen | 7 |
Importante en la recta final, con un pase clave a Camara en la acción del 1-2 de Álvaro.
Álvaro García | 7 |
Decisivo como autor del 1-2, aprovechando un rechace a remate de Camara.
Encuesta: ¡Vota al mejor!
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