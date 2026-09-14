Las claves del sobresaliente inicio del Castellón: líder, récord histórico y un equipo más coral

El CD Castellón se ha instalado en el optimismo. La remontada frente al Girona en Montilivi (1-2) mantiene al equipo de Pablo Hernández como líder invicto de Segunda División, con un espectacular balance de 13 puntos de 15 posibles.

Solo han transcurrido cinco jornadas y la prudencia continúa siendo obligatoria, pero el Castellón acumula argumentos para alimentar la ilusión. Ha ganado cuatro partidos, ha encadenado dos semanas en lo más alto, presenta el mejor inicio a domicilio de su historia entre Primera y Segunda y está superando la pérdida de varios referentes mediante un reparto mucho más coral del protagonismo.

Estas son las claves de su sobresaliente comienzo de temporada.

1. Dos jornadas consecutivas como líder

El triunfo ante el Albacete permitió al Castellón alcanzar el liderato en solitario. Una semana después, el conjunto albinegro defendió su posición superando en Montilivi a uno de los grandes candidatos al ascenso.

Es la segunda jornada consecutiva que los de Pablo Hernández ocupan el primer puesto. El curso pasado también llegaron a liderar la clasificación, pero solo consiguieron conservar esa posición durante una semana.

La diferencia ahora reside en la forma de defenderla. El Castellón visitaba al Girona, un recién descendido con una plantilla construida para regresar inmediatamente a Primera, comenzó perdiendo y terminó remontando con dos goles en cinco minutos.

2. El mejor inicio a domicilio de su historia

El pleno como visitante explica buena parte de los 13 puntos conseguidos por el Castellón. Los albinegros han ganado sus tres desplazamientos:

Real Sociedad B-Castellón: 0-1

Celta Fortuna-Castellón: 1-2

Girona-Castellón: 1-2

Nunca antes el club había iniciado una temporada ganando sus tres primeros partidos fuera de casa en Primera o Segunda División. Un registro histórico para un equipo que mantiene lejos de Castalia la misma personalidad valiente y ofensiva que exhibe como local.

El Castellón ha marcado cinco goles en esos tres encuentros y únicamente ha recibido dos. Además, ha sabido imponerse de formas diferentes: resistiendo en Zubieta, dominando durante muchos minutos en Balaídos y remontando en Montilivi.

3. El fin de la maldición ante el Girona

El Girona se había convertido en una particular bestia negra para el Castellón. El equipo catalán había ganado los seis enfrentamientos ligueros anteriores, tres disputados en Castalia y otros tres en Montilivi.

La serie comenzó en la temporada 2008/2009 y se prolongó durante las campañas 2009/2010 y 2020/2021. El Castellón no derrotaba al Girona desde hacía 17 años, pero rompió el maleficio con una remontada construida en el tramo final.

Agustín Sienra empató en el minuto 81 después de aprovechar un rechazo de Paulo Gazzaniga y Álvaro García completó la remontada en el 86, también tras una intervención del portero argentino a un remate de Ousmane Camara.

4. Siete goles repartidos entre seis jugadores

Uno de los interrogantes del verano era comprobar cómo compensaría el Castellón la salida de Álex Calatrava y Brian Cipenga, dos de sus principales generadores ofensivos durante la pasada campaña.

Entre ambos firmaron 21 goles y 17 asistencias en LaLiga Hypermotion. Cala aportó 15 tantos y ocho pases decisivos, mientras que el mundialista por la República Democrática del Congo consiguió seis goles y nueve asistencias. A estas bajas se añadió la grave lesión de Fabrizio Brignani, autor de siete dianas el pasado curso, muchas de ellas a balón parado.

El Castellón está respondiendo con un reparto mucho más amplio. Sus siete goles ligueros llevan la firma de seis futbolistas:

Ousmane Camara: 2 goles

Fran Castillo: 1

Pablo Santiago: 1

Israel Suero: 1

Agustín Sienra: 1

Álvaro García: 1

Camara continúa siendo la principal referencia ofensiva, pero el equipo no depende exclusivamente del delantero. Centrocampistas, jugadores de banda, un central y futbolistas procedentes del banquillo ya han contribuido al marcador.

5. Los suplentes también deciden partidos

El banquillo se ha convertido en una herramienta determinante para Pablo Hernández. Israel Suero marcó ante el Albacete pocos minutos después de entrar al terreno de juego y Álvaro García decidió el encuentro frente al Girona apenas nueve minutos después de sustituir a Fran Castillo.

Dos victorias consecutivas han contado, por tanto, con goles de jugadores que comenzaron como suplentes. Frente al Girona, la entrada de Jérémy Mellot tras el descanso y las posteriores apariciones de Hamza Bellari, Íñigo Córdoba, Adam Jakobsen y Álvaro García modificaron el desarrollo del partido.

El Castellón mantiene una estructura reconocible, pero dispone de alternativas capaces de elevar el ritmo, cambiar el dibujo y resolver encuentros.

6. La oportunidad para Suero

La titularidad de Israel Suero en Montilivi tuvo un significado especial. El mediapunta pasó buena parte del verano escuchando rumores sobre una posible salida y continúa condicionado por la posibilidad de marcharse.

Suero estuvo cerca de abandonar el Castellón y el Maccabi Tel Aviv mostró interés por su incorporación. Sin embargo, el cierre del mercado en Israel mantuvo abierta su peculiar situación durante las primeras jornadas de Liga.

Después de marcar como suplente ante el Albacete, Pablo le concedió frente al Girona su primera titularidad de la temporada. No vio puerta, pero ofreció movilidad, participó en el juego ofensivo y dio el pase del gol anulado a Juanjo Nieto porque el balón había salido previamente por la línea de fondo.

7. Veintidós jugadores utilizados y 18 titulares

El carácter coral no se limita al reparto de los goles. Pablo Hernández ya ha utilizado a 22 jugadores en las cinco primeras jornadas y 18 de ellos han formado al menos una vez en el once inicial.

Romain Matthys, Mellot, Alberto Jiménez, Sienra, Juanjo Nieto, Lucas Alcázar, Pablo Santiago, Barri, Álvaro Martín, Raúl Sánchez, Camara, Jakobsen, Íñigo Córdoba, Antonio Gala, Rodrigo Rêgo, Fran Castillo, Suero y Matías Orozco ya han sido titulares.

Solo Jari Vlak, Marc-Olivier Doué, Hamza Bellari y Álvaro García han intervenido exclusivamente desde el banquillo. Este último, pese a no haber comenzado ningún partido, ya ha aportado un gol que vale una victoria.

Los once jugadores titulares del CD Castellón ante el Girona. / CD CASTELLÓN

8. Cuatro cambios para ganar en Montilivi

La gestión de la plantilla quedó reflejada en Girona. Pablo introdujo cuatro cambios en el once que había derrotado al Albacete. Lucas Alcázar, Rodrigo Rêgo, Matías Orozco e Israel Suero ocuparon los puestos de Mellot, Íñigo Córdoba, Álvaro Martín y Pablo Santiago.

La apuesta permitió dar descanso y repartir responsabilidades sin que el equipo perdiera competitividad. Cuando el partido exigió un nuevo impulso, el técnico recurrió de nuevo al banquillo y terminó encontrando la remontada.

Queda casi toda la campaña y el recuerdo de la pasada temporada aconseja no lanzar las campanas al vuelo. Pero este Castellón ha comenzado ganando, ha aprendido a sufrir, ha remontado por primera vez y ha encontrado nuevos protagonistas después de perder mucho talento. Razones suficientes para concederse otra licencia para soñar.