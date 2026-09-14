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Conexión Orellut: El CD Castellón remonta en Montilivi y se consolida como líder en solitario

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón remonta en Montilivi y se consolida como líder en solitario

El CD Castellón remonta en Montilivi y se consolida como líder en solitario / Mediterráneo

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José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

Conexión Orellut estrena un nuevo episodio para analizar el extraordinario momento que atraviesa el conjunto albinegro, líder en solitario de la categoría tras su victoria en Montilivi.

Bajo la dirección de José Luis Gual, y con la participación de Manu Irún, Toni Alcaraz y Pablo Bou, la tertulia repasa las claves del triunfo frente al Girona, los cambios introducidos en el once y la insistencia ofensiva que permitió al Castellón culminar la remontada.

El programa también pone el foco en la gestión de Pablo Hernández, su capacidad para integrar a los nuevos fichajes y mantener la ambición del grupo, además de analizar nombres propios como Mati Orozco e Israel Suero.

El CD Castellón defiende el liderato ante un Girona repleto de estrellas

La situación económica del club y su límite salarial frente a otros equipos históricos de la categoría sirven también para dimensionar el mérito del gran arranque albinegro.

El episodio mira además hacia el próximo compromiso en Castalia frente al Tenerife, tercero en la clasificación, en un encuentro que pondrá a prueba la solidez de un Castellón que ha comenzado la temporada despertando de nuevo la ilusión entre la afición orelluda.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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