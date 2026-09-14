Radiografía de la plantilla y el entrenador del nuevo filial del CD Castellón: Se acerca el debut del 'C'

El vestuario del nuevo CD Castellón C se ha diseñado meticulosamente bajo una premisa clara: representar el espíritu competitivo provincial combinando madurez regional y juventud de las mejores escuelas formativas.

El técnico Antonio Corbacho dispone de una base de 15 jugadores donde el origen de cada futbolista aporta un perfil competitivo distinto, con un bloque predominante extraído de diferentes equipos de Castellón capital y de varios equipos (algunos filiales) de conjuntos de la provincia. Se buscará dominar la Tercera FFCV desde el trabajo diario a las 20:30 horas en Chencho.

Este retorno a la competición tras más de una década sin un segundo filial ‘orellut’ exige un esfuerzo extra de coordinación, ya que la plantilla debe asimilar rápidamente los automatismos tácticos en un grupo liguero sumamente complejo y con rivales de mucha solera en la provincia. La entidad albinegra busca con este paso estratégico que ningún talento local quede fuera de su radar de formación continua.

La plantilla

A falta de que se inscriban más futbolistas, el actual plantel de futbolistas de CD Castellón C, del equipo destacan el jugador más ‘talludito’ y los más jóvenes. En este caso Adrián Cervera será el jugador más experimentado, con 29 años, quien llega desde el CD Rafalafena. En el polo opuesto está los tres más jóvenes de apenas 18 años: Cristian Lozano (Alqueries CF juvenil), Raúl Neata (Sporting de Castelló juvenil) y Jorge Zamora (CF La Magdalena).

El resto de la plantilla la componen Adrián Pérez y Andreu Navarro (Almazora B), Adrián Sanz (Borriol), Carlos Segura y Juan Antonio Pozo (L’Alcora B), Hugo Simón y Marc Martos (Rafalafena), Lucas Green (Esportiu Vila-real B), Luis Miralles (Drac Castellón), Roberto Banc (Atzeneta de Castellón) y Víctor Mendoza.

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Todos ellos están listos para la gran prueba de fuego que tendrá lugar el próximo domingo, día 20, a las 18:00 horas frente al CF San Pedro B en el emblemático campo Javier Marquina.