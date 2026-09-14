Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque RibaltaTragedia taurina en la VilavellaMaltratador Vila-realDerribo Zeus y El DesvánClaves del CD CastellónProblemas nuevo BizumLluvia en CastellónAlerta Policía Nacional
instagramlinkedin

Radiografía de la plantilla y el entrenador del nuevo filial del CD Castellón: Se acerca el debut del 'C'

El segundo filial albinegro debutará el domingo contra el San Pedro B en el Marquina (18.00 h)

Antonio Corbacho entrenará al Castellón C.

Antonio Corbacho entrenará al Castellón C. / Juan F. Roca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juanfran Roca

Castellón

El vestuario del nuevo CD Castellón C se ha diseñado meticulosamente bajo una premisa clara: representar el espíritu competitivo provincial combinando madurez regional y juventud de las mejores escuelas formativas.

El técnico Antonio Corbacho dispone de una base de 15 jugadores donde el origen de cada futbolista aporta un perfil competitivo distinto, con un bloque predominante extraído de diferentes equipos de Castellón capital y de varios equipos (algunos filiales) de conjuntos de la provincia. Se buscará dominar la Tercera FFCV desde el trabajo diario a las 20:30 horas en Chencho.

Este retorno a la competición tras más de una década sin un segundo filial ‘orellut’ exige un esfuerzo extra de coordinación, ya que la plantilla debe asimilar rápidamente los automatismos tácticos en un grupo liguero sumamente complejo y con rivales de mucha solera en la provincia. La entidad albinegra busca con este paso estratégico que ningún talento local quede fuera de su radar de formación continua.

La plantilla

A falta de que se inscriban más futbolistas, el actual plantel de futbolistas de CD Castellón C, del equipo destacan el jugador más ‘talludito’ y los más jóvenes. En este caso Adrián Cervera será el jugador más experimentado, con 29 años, quien llega desde el CD Rafalafena. En el polo opuesto está los tres más jóvenes de apenas 18 años: Cristian Lozano (Alqueries CF juvenil), Raúl Neata (Sporting de Castelló juvenil) y Jorge Zamora (CF La Magdalena).

El resto de la plantilla la componen Adrián Pérez y Andreu Navarro (Almazora B), Adrián Sanz (Borriol), Carlos Segura y Juan Antonio Pozo (L’Alcora B), Hugo Simón y Marc Martos (Rafalafena), Lucas Green (Esportiu Vila-real B), Luis Miralles (Drac Castellón), Roberto Banc (Atzeneta de Castellón) y Víctor Mendoza.

Noticias relacionadas

Todos ellos están listos para la gran prueba de fuego que tendrá lugar el próximo domingo, día 20, a las 18:00 horas frente al CF San Pedro B en el emblemático campo Javier Marquina.

Galería | Así éramos: Castellón-Tenerife en imágenes de archivo

Galería | Así éramos: Castellón-Tenerife en imágenes de archivo

Ver galería

Galería | Así éramos: Castellón-Tenerife en imágenes de archivo / Archivo Mediterráneo / Levante-EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El cierre de mercado del CD Castellón, minuto a minuto: Doué se marcha al Cádiz
  2. El Castellón replica la 'fórmula Gerenabarrena' e incorporará a un canterano del Athletic Club
  3. LaLiga vuelve a castigar al Castellón: tres de los cuatro primeros desplazamientos entre semana
  4. Entrevista a Bob Voulgaris: «No quiero que confundamos ambición con obligación»
  5. La pasión por el Castellón conquista Barcelona con una nueva peña: 'El tuit tuvo mucha repercusión y ya somos unas ocho personas
  6. De perder a su hija recién nacida a volver a jugar: la estremecedora lección de un exjugador del Castellón
  7. Álex Calatrava ya brilla en Primera: así fue el debut del traspaso récord del Castellón
  8. CD Castellón | El fichaje de Federico Ceccherini, en cifras

Radiografía de la plantilla y el entrenador del nuevo filial del CD Castellón: Se acerca el debut del 'C'

Radiografía de la plantilla y el entrenador del nuevo filial del CD Castellón: Se acerca el debut del 'C'

Conexión Orellut: El CD Castellón remonta en Montilivi y se consolida como líder en solitario

Conexión Orellut: El CD Castellón remonta en Montilivi y se consolida como líder en solitario

Galería | Así éramos: Castellón-Tenerife en imágenes de archivo

¡Sorteo! Gana entradas para el CD Castellón -Tenerife en el Sky Fi Castalia

¡Sorteo! Gana entradas para el CD Castellón -Tenerife en el Sky Fi Castalia

Las claves del sobresaliente inicio del Castellón: líder, récord histórico y un equipo más coral

Las claves del sobresaliente inicio del Castellón: líder, récord histórico y un equipo más coral

El lamentable resumen del Girona-Castellón: 'desaparecen' los dos goles albinegros

El lamentable resumen del Girona-Castellón: 'desaparecen' los dos goles albinegros

El 'antihéroe' Álvaro García y su desahogo con el Castellón: de quedarse a las puertas de jugar ante el Albacete a crucial en Girona

El 'antihéroe' Álvaro García y su desahogo con el Castellón: de quedarse a las puertas de jugar ante el Albacete a crucial en Girona

El curioso duelo de extécnicos del Castellón en Países Bajos: Plat le hace pasar a Schreuder su «peor partido como entrenador»

El curioso duelo de extécnicos del Castellón en Países Bajos: Plat le hace pasar a Schreuder su «peor partido como entrenador»
Tracking Pixel Contents