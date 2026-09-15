El resurgir del CD Castellón B lleva la firma de Manu Portela: "La locura final dice mucho de este equipo"

El CD Castellón B firmó una actuación memorable el pasado sábado al derrotar con un contundente 3-0 al CD Alcoyano. La guinda del pastel la puso Manu Portela, un centrocampista de enorme calidad que sentenció el choque anotando el tercer y último gol de la tarde.

Tras el pitido final, el futbolista destacó la capacidad de resistencia del grupo: «La locura final dice mucho de este equipo que sabe aguantar hasta los últimos minutos, reaccionando así ante un gran rival que nos jugó muy directo», analizó con madurez sobre el verde.

La clave del acierto cronometrado

Para el mediocentro del filial orellut, la concentración en los momentos críticos fue la llave que abrió las puertas del triunfo en el feudo albinegro. «Los partidos se deciden en los minutos iniciales y finales de las dos partes; esta vez hemos estado muy acertados», confesó Portela. El futbolista no ocultó la tremenda inyección de moral que supone este resultado para el vestuario, asegurando que, anímicamente, esta victoria representa una gran dosis de confianza en el trabajo diario que está realizando la plantilla en este inicio de campeonato.

Estreno goleador con aroma a derbi

El camino de Manu Portela hacia el éxito con la elástica albinegra tiene un trasfondo muy especial, ya que llegó al filial este mismo verano procedente del Villarreal C. Su adaptación no ha podido ser mejor y ya ha logrado estrenarse con una bonita diana que premia su juego entre líneas. «Es el primero con esta camiseta y a por el siguiente si se puede», concluyó feliz el jugador, quien ya se postula como uno de los líderes indiscutibles del centro del campo castellonense.