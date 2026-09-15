El CD Castellón, pendiente de las convocatorias internacionales

El CD Castellón afronta una semana de atención colateral al margen de los terrenos de juego. Mientras prepara la custodia del liderato contra el CD Tenerife (sábado, 18.30 horas en el SkyFi Castalia) tiene un ojo en las convocatorias internacionales.

No en vano, el largo parón internacional de finales de septiembre puede tener consecuencias directas para el conjunto de Pablo Hernández, ya que LaLiga Hypermotion no se detendrá y el equipo albinegro deberá disputar dos encuentros durante la ventana FIFA: el lunes 28 de septiembre frente al Leganés en Butarque y el domingo 4 de octubre ante el Ceuta en el SkyFi Castalia.

Futbolistas en el radar

El Castellón está, por tanto, pendiente de las convocatorias de las diferentes selecciones para saber si alguno de sus futbolistas deberá abandonar temporalmente la disciplina del equipo. Los principales focos están puestos en Ousmane Camara, Matías Orozco y Amir Saipi, tres jugadores con posibilidades de recibir la llamada de sus respectivos combinados nacionales, con independencia de que pueda haber alguna otra citación, también con la opción de las categorías inferiores.

Matías Orozco, en el Girona-Castellón. / LaLiga

El caso de Ousmane Camara es probablemente uno de los que más preocupa al cuerpo técnico albinegro. El delantero ya tiene experiencia con la selección absoluta de Guinea y ha formado parte de anteriores convocatorias durante las ventanas internacionales. Su ausencia supondría un contratiempo importante para Pablo Hernández. Camara se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Orozco, la gran incógnita

Más novedoso es el caso de Matías Orozco. El joven centrocampista colombiano, de 18 años, apenas acaba de aterrizar en España, pero su impacto en sus primeros minutos con el Castellón ha provocado que su nombre gane protagonismo también en Colombia.

Orozco llegó cedido por el Brighton después de su paso por el Deportivo Cali y ha sido internacional con las categorías inferiores colombianas. Su espectacular irrupción en el fútbol español ha provocado que esté entre los candidatos a la convocatoria con los mayores.

De hecho, en Colombia ya se especula con la posibilidad de que pueda entrar en alguna de las próximas convocatorias. La selección absoluta tiene amistosos previstos ante México, el 26 de septiembre, y Paraguay, el 2 de octubre, por lo que una hipotética llamada de última hora podría tener consecuencias directas para el Castellón.

Saipi, entrenando con el CD Castellón. / CD CASTELLÓN

Saipi, internacional con Kosovo

El tercer caso es el de Amir Saipi. El guardameta llegó este verano procedente del Lugano y firmó con el Castellón hasta 2030. El portero suizo-kosovar cuenta además con experiencia internacional absoluta con Kosovo, selección con la que ya ha disputado partidos oficiales.

Kosovo afrontará durante este periodo dos partidos de la Liga de Naciones: el 24 de septiembre ante Irlanda y el 27 en Viena frente a Austria. Su llamada supondría otra ausencia potencial para Pablo Hernández, aunque el titular en el inicio de Liga está siendo, con un excelente rendimiento, el belga Romain Matthys.

La situación se resolverá en los próximos días, cuando se hagan oficiales las diferentes listas internacionales. Hasta entonces, el Castellón permanece atento a los movimientos de las federaciones.

Cabe recordar que el Castellón tuvo dos bajas importantes en el pasado play-off, por las convocatorias para el Mundial de Awer Mabil y Brian Cipenga.