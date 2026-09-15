Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amenaza cuchillo en un barHerencia de 1,6 millonesFincas 'low cost'PamesaParque RibaltaAlerta Policía NacionalLidl
instagramlinkedin

El CD Castellón, pendiente de las convocatorias internacionales

Se avecina una larga ventana FIFA y la segunda división española no se detiene

Los futbolistas convocados se perderán hasta dos partidos de Liga

Ousmane Camara y Maty Orozco pueden ser los principales afectados

Ousmane Camara, en el SkyFi Castalia.

Ousmane Camara, en el SkyFi Castalia. / Toni Losas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Oliver

Castellón

El CD Castellón afronta una semana de atención colateral al margen de los terrenos de juego. Mientras prepara la custodia del liderato contra el CD Tenerife (sábado, 18.30 horas en el SkyFi Castalia) tiene un ojo en las convocatorias internacionales.

No en vano, el largo parón internacional de finales de septiembre puede tener consecuencias directas para el conjunto de Pablo Hernández, ya que LaLiga Hypermotion no se detendrá y el equipo albinegro deberá disputar dos encuentros durante la ventana FIFA: el lunes 28 de septiembre frente al Leganés en Butarque y el domingo 4 de octubre ante el Ceuta en el SkyFi Castalia.

Futbolistas en el radar

El Castellón está, por tanto, pendiente de las convocatorias de las diferentes selecciones para saber si alguno de sus futbolistas deberá abandonar temporalmente la disciplina del equipo. Los principales focos están puestos en Ousmane Camara, Matías Orozco y Amir Saipi, tres jugadores con posibilidades de recibir la llamada de sus respectivos combinados nacionales, con independencia de que pueda haber alguna otra citación, también con la opción de las categorías inferiores.

Matías Orozco, en el Girona-Castellón.

Matías Orozco, en el Girona-Castellón. / LaLiga

El caso de Ousmane Camara es probablemente uno de los que más preocupa al cuerpo técnico albinegro. El delantero ya tiene experiencia con la selección absoluta de Guinea y ha formado parte de anteriores convocatorias durante las ventanas internacionales. Su ausencia supondría un contratiempo importante para Pablo Hernández. Camara se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Orozco, la gran incógnita

Más novedoso es el caso de Matías Orozco. El joven centrocampista colombiano, de 18 años, apenas acaba de aterrizar en España, pero su impacto en sus primeros minutos con el Castellón ha provocado que su nombre gane protagonismo también en Colombia.

Orozco llegó cedido por el Brighton después de su paso por el Deportivo Cali y ha sido internacional con las categorías inferiores colombianas. Su espectacular irrupción en el fútbol español ha provocado que esté entre los candidatos a la convocatoria con los mayores.

De hecho, en Colombia ya se especula con la posibilidad de que pueda entrar en alguna de las próximas convocatorias. La selección absoluta tiene amistosos previstos ante México, el 26 de septiembre, y Paraguay, el 2 de octubre, por lo que una hipotética llamada de última hora podría tener consecuencias directas para el Castellón.

Saipi, entrenando con el CD Castellón.

Saipi, entrenando con el CD Castellón. / CD CASTELLÓN

Saipi, internacional con Kosovo

El tercer caso es el de Amir Saipi. El guardameta llegó este verano procedente del Lugano y firmó con el Castellón hasta 2030. El portero suizo-kosovar cuenta además con experiencia internacional absoluta con Kosovo, selección con la que ya ha disputado partidos oficiales.

Kosovo afrontará durante este periodo dos partidos de la Liga de Naciones: el 24 de septiembre ante Irlanda y el 27 en Viena frente a Austria. Su llamada supondría otra ausencia potencial para Pablo Hernández, aunque el titular en el inicio de Liga está siendo, con un excelente rendimiento, el belga Romain Matthys.

La situación se resolverá en los próximos días, cuando se hagan oficiales las diferentes listas internacionales. Hasta entonces, el Castellón permanece atento a los movimientos de las federaciones.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que el Castellón tuvo dos bajas importantes en el pasado play-off, por las convocatorias para el Mundial de Awer Mabil y Brian Cipenga.

Galería | Así éramos: Castellón-Tenerife en imágenes de archivo

Galería | Así éramos: Castellón-Tenerife en imágenes de archivo

Ver galería

Galería | Así éramos: Castellón-Tenerife en imágenes de archivo / Archivo Mediterráneo / Levante-EMV

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El cierre de mercado del CD Castellón, minuto a minuto: Doué se marcha al Cádiz
  2. El Castellón replica la 'fórmula Gerenabarrena' e incorporará a un canterano del Athletic Club
  3. LaLiga vuelve a castigar al Castellón: tres de los cuatro primeros desplazamientos entre semana
  4. Entrevista a Bob Voulgaris: «No quiero que confundamos ambición con obligación»
  5. La pasión por el Castellón conquista Barcelona con una nueva peña: 'El tuit tuvo mucha repercusión y ya somos unas ocho personas
  6. De perder a su hija recién nacida a volver a jugar: la estremecedora lección de un exjugador del Castellón
  7. Álex Calatrava ya brilla en Primera: así fue el debut del traspaso récord del Castellón
  8. CD Castellón | El fichaje de Federico Ceccherini, en cifras

El resurgir del CD Castellón B lleva la firma de Manu Portela: "La locura final dice mucho de este equipo"

El resurgir del CD Castellón B lleva la firma de Manu Portela: "La locura final dice mucho de este equipo"

El CD Castellón, pendiente de las convocatorias internacionales

El CD Castellón, pendiente de las convocatorias internacionales

Informe | Pablo Hernández, año I: El nacimiento de un gran entrenador

Informe | Pablo Hernández, año I: El nacimiento de un gran entrenador

Radiografía de la plantilla y el entrenador del nuevo filial del CD Castellón: Se acerca el debut del 'C'

Radiografía de la plantilla y el entrenador del nuevo filial del CD Castellón: Se acerca el debut del 'C'

Conexión Orellut: El CD Castellón remonta en Montilivi y se consolida como líder en solitario

Conexión Orellut: El CD Castellón remonta en Montilivi y se consolida como líder en solitario

Galería | Así éramos: Castellón-Tenerife en imágenes de archivo

¡Sorteo! Gana entradas para el CD Castellón -Tenerife en el Sky Fi Castalia

¡Sorteo! Gana entradas para el CD Castellón -Tenerife en el Sky Fi Castalia

Las claves del sobresaliente inicio del Castellón: líder, récord histórico y un equipo más coral

Las claves del sobresaliente inicio del Castellón: líder, récord histórico y un equipo más coral
Tracking Pixel Contents